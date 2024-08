DIAGNOS annonce la date de l’assemblée générale et extraordinaire des actionnaires

BROSSARD, Québec, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basé sur l'Intelligence Artificielle (IA), annonce que l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires 2024 (l’« Assemblée ») de la Société sera tenue le 25 septembre 2024, à 10 heures.

Sujets de l’Assemblée

Recevoir le rapport annuel de la direction, les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2024 et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant; Élire les administrateurs de la Société; Renouveler le mandat de Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., à titre d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice financier subséquent et autoriser les administrateurs à établir sa rémunération; Approuver, par résolution ordinaire, la modification du régime d'options d'achat d'actions existant de la Société afin d'augmenter de 2 000 000 le nombre maximum d'actions ordinaires pouvant être émises en vertu de celui-ci, tel qu'approuvé par le conseil d'administration du 21 août 2024 ; et Traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'Assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Présence / participation à l’Assemblée

Les actionnaires inscrits et les porteurs non inscrits (tels que définis dans la circulaire d'information de la direction 2024 disponible sur www.sedarplus.com) qui n'ont pas l'intention de voter à l'Assemblée sont priés de participer par vidéoconférence en utilisant ce lien ; lien de réunion .

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui ont l’intention de voter à l’Assemblée pourront voter en personne au siège social de la Société situé au 7005, boulevard Taschereau, bureau 265, Brossard, Qc.

La Société recommande fortement à tous les actionnaires de voter par procuration avant l'assemblée.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedarplus.com .

Pour de plus amples informations sur ce communiqué de presse, veuillez contacter:

M. Marc-André Massue, chef des finances et secrétaire corporatif

DIAGNOS inc.

Tel: 450-678-8882 poste 235



Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

