Úlcera por Presión Relacionada con Osteomielitis: 'Una Enfermedad Descuidada'

Evaluando la atención ineficaz proporcionada en LTACs para aquellos que sufren úlceras por presión en etapa 3 y etapa 4

Los hospitales que no ofrecen consulta de cirugía plástica y reconstrucción con colgajo para pacientes con úlceras por decúbito sacras deben ser cerrados.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- En el artículo "Osteomielitis pélvica relacionada con úlceras por presión: una enfermedad descuidada", el Dr. Stephen Liang informó sobre la epidemiología de la osteomielitis pélvica relacionada con úlceras por presión, incluyendo la presentación clínica, diagnóstico, manejo y resultados de esta condición poco estudiada. La mayoría de los pacientes recibieron antibióticos dirigidos a la osteomielitis, y muchos fueron sometidos a cirugía o recibieron un enfoque combinado médico-quirúrgico. Aquellos tratados con un enfoque combinado tuvieron menos readmisiones.

Para obtener más información, puedes acceder al artículo aquí: https://academic.oup.com/ofid/article/2/3/ofv112/2460460

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en úlceras por presión, explica que los pacientes con úlceras en etapa IV que involucran las caderas, el isquion, el cóccix y el sacro tienen malos resultados si no son referidos a cirujanos plásticos con habilidades para extirpar el hueso muerto y necrótico que está crónicamente infectado en la base de las úlceras de cama en etapa IV al momento del tratamiento con colgajos miocutáneos. No hay beneficio para los pacientes al ser referidos a hospitales de cuidados agudos a largo plazo que no ofrecen consulta de cirugía plástica y la oportunidad de reconstrucción con colgajos, ya que los resultados son malos. Un consentimiento informado sobre las opciones de tratamiento debe incluir tratamientos para la cura, que es el cierre con colgajo.

Dr. Vigna concluye que la publicidad continua de los hospitales de cuidados agudos a largo plazo para "cuidados especializados de heridas" que no ofrecen consulta de cirugía plástica y la oportunidad de reconstrucción con colgajos para pacientes con úlceras sacras, isquiales y de cadera debe terminar. Existe un 17% de probabilidad de muerte para aquellos que no son tratados para la cura con cierre con colgajo y existe un 44% de riesgo de readmisión debido a complicaciones relacionadas con la osteomielitis en pacientes con úlceras por presión graves.

El Dr. Vigna concluye: “Estamos evaluando las úlceras de decúbito adquiridas en hospitales y residencias de ancianos y la atención que brindan. "También estamos evaluando la atención ineficaz y destinada al fracaso que se brinda en los LTAC para quienes padecen úlceras de decúbito en etapa 3 y 4 y que no está respaldada por la literatura actual".

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional especializado en negligencias y experto en el cuidado de heridas. Está disponible para consultas legales para familias y pacientes que han sufrido úlceras de decúbito debido a una mala atención de enfermería en hospitales, hogares de ancianos o centros de vida asistida. Vigna Law Group, junto con Ben C. Martin, Esq., de Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas de Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia en hospitales y hogares de ancianos que resultaron en escaras en todo el país.

