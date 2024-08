Actualización de la Malla Vaginal: Extracción de Cinta Transobturadora con Neurólisis Pudental

Dr. Greg Vigna

La fibrosis inducida por polipropileno se relaciona con la neuralgia pudental; se enfatizan los síntomas de alerta y los beneficios del PVDF

Las mallas uretrales medias hechas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) todavía no están disponibles en los Estados Unidos a pesar de estarlo en todo el mundo.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- En nuestro segundo caso clínico, una irritación del nervio podría haber ocurrido debido a la fibrosis generada por el paso posteriormente desviado de la malla en el agujero obturador, cerca del ligamento sacroespinal" dice Dr. Nasser Habib, Ginecólogo, Siena, Italia.

¿Qué más reportó el Dr. Habib en "Neuralgia Pudendal: Dos informes de casos con descompresión nerviosa laparoscópica" publicado en Facts Views Vision Obgyn, junio de 2023; (12(2): 181-187)?

"El brazo de la malla TOT perforó el músculo obturador posteriormente causando fibrosis local severa y retracción del ligamento sacroespinal a nivel del espinoso isquial. El brazo de la malla TOT fue cortado a nivel del agujero obturador, seguido por una sección del ligamento sacroespinal a nivel del espinoso isquial, permitiendo la liberación completa del nervio pudendo."

¿Cómo le fue a la paciente del Dr. Habib?

"La paciente reportó una mejora del 50% de sus síntomas inmediatamente después de la cirugía y fue tratada con fisioterapia del suelo pélvico y gabapentina oral durante 3 meses. La mejora se mantuvo estable a los 3 y 6 meses después de la cirugía. Se sugirió continuar con la fisioterapia del suelo pélvico pero se detuvo la terapia médica. Su dolor anogenital se reportó como 2/10 y la dispareunia como 4/10 usando la escala VAS. No se informó incontinencia urinaria."

Para leer el artículo del Dr. Habib: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10410660/

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional de responsabilidad de productos, afirma: "La descripción del Dr. Habib de la fibrosis local severa causada por el polipropileno fue responsable de una lesión nerviosa indirecta en el nervio pudendo. Su paciente sufre de neuralgia pudendal. Inexplicablemente, las mallas uretrales medianas hechas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) aún no están disponibles en los Estados Unidos a pesar de estar disponibles en todo el mundo. El PVDF provoca menos inflamación y fibrosis después de la implantación en comparación con el polipropileno. El Dr. Sabadell, en 2020, mostró que las mallas transobturadoras hechas de PVDF causaron menos dolor obturador y menos dispareunia en comparación con las mallas transobturadoras de polipropileno a un año."

Para obtener más información sobre el artículo del Dr. Sabadell: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nau.24586

El Dr. Vigna enfatiza los SÍNTOMAS DE ALERTA ROJA de lesiones neurológicas o síndromes de dolor miofascial, incluyendo el Síndrome de Dolor Regional Complejo, de las mallas uretrales medianas:

1) Dolor en la ingle

2) Dolor en la cadera

3) Incapacidad para usar pantalones ajustados

4) Dolor o entumecimiento clitoriano

5) Dolor severo que hace imposible la penetración vaginal

6) Dolor en el coxis

7) Dolor anorrectal

8) Vejiga dolorosa

9) Dolor al sentarse

Haga clic aquí para obtener un LIBRO GRATUITO sobre el Dolor de Malla Vaginal.

El Dr. Vigna es abogado en California y Washington DC que se enfoca en lesiones catastróficas y lesiones neurológicas causadas por mallas uretrales medianas, incluyendo neuralgia pudendal, neuralgia obturatriz, neuralgia ilioinguinal y síndrome de dolor regional complejo. Ben Martin es un abogado nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados representan a mujeres en cortes de todo el país.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.