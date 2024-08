Infecciones de la Corriente Sanguínea Adquiridas en el Hospital: Se Reporta Mortalidad Asociada con Catéteres PICC

Dr. Greg Vigna

Los catéteres PICC de poliuretano y silicona son productos defectuosos - existen materiales

Estamos investigando las infecciones sanguíneas causadas por líneas PICC y otras líneas centrales de diseños obsoletos de poliuretano y silicona.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- "En los Estados Unidos, se han reportado 250,000 infecciones de la corriente sanguínea adquiridas en el hospital por año, de las cuales 23,000 han estado relacionadas con infecciones de catéter venoso central en 2009. Otro estudio realizado en los EE. UU. reportó una tasa de mortalidad del 27% en bacteriemias asociadas a catéteres," afirma el Dr. Simon Bessis, MD. Medicine (Baltimore). (2020 Jan; 99(1): e18494)

¿Qué reportó el Dr. Bessis en su artículo "Early Mortality Attributed to PICC-lines in 4 Public Hospitals of Marseille from 2010 to 2016 (Revised V3)"?

"En nuestro estudio, informamos un inventario exhaustivo de bacteriemias en catéteres PICC y su mortalidad a los 30 días, durante un período de 7 años. El día 30, la mortalidad de los pacientes con bacteriemia asociada a catéteres PICC fue de 57/258 o 22.09% de los casos, en comparación con una tasa de mortalidad de 1311/11076, o 11.83% en el grupo de control. El análisis de supervivencia de Kaplan-Meier reveló un exceso de mortalidad estadísticamente significativo entre los pacientes con bacteriemia asociada a catéteres PICC y los portadores de catéteres PICC sin bacteriemia."

Para obtener más información del Dr. Bessis, sigue leyendo: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6946566/

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, afirma: "Los médicos siempre han sabido que los catéteres PICC y otros catéteres centrales causan infecciones de la corriente sanguínea y coágulos sanguíneos. Los médicos esperan que los catéteres PICC y los catéteres de medio tamaño que se colocan en sus pacientes sean seguros y tecnológicamente actualizados para reducir los riesgos conocidos de infecciones de la corriente sanguínea y coágulos sanguíneos."

El Dr. Vigna continúa: "Las infecciones de la corriente sanguínea asociadas a catéteres llevarán a un paciente fuera de su trayectoria esperada de mejoría hacia resultados que pueden incluir parálisis cerebral en el caso de neonatos, pérdida de miembro, insuficiencia renal, insuficiencia de múltiples órganos y complicaciones neurológicas graves, incluyendo lesión cerebral hipóxica o polineuropatía de enfermedad crítica."

El Dr. Vigna agrega: "Los catéteres PICC de poliuretano y silicona son productos defectuosos porque existen materiales más seguros que reducen el riesgo de infecciones de la corriente sanguínea adquiridas en el hospital. Las bacterias adquiridas en el hospital son difíciles de tratar y causan lesiones graves, incluyendo sepsis y shock séptico. Las bacterias que causan infecciones adquiridas en el hospital son difíciles de tratar y tienen resistencia a los antibióticos comúnmente recetados."

¿Qué es la sepsis? Daño a múltiples órganos debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a órganos como el cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de las manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

¿Qué es la trombosis venosa profunda? Se trata de un coágulo sanguíneo en una o más venas profundas del cuerpo que puede ser una oclusión parcial o completa.

El Dr. Vigna concluye: "Estamos investigando infecciones de la corriente sanguínea adquiridas en el hospital causadas por catéteres PICC y otros catéteres centrales causadas por los diseños antiguos y obsoletos de poliuretano y silicona."

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidos los catéteres PICC y los puertos de medicación que conducen a sepsis. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad de productos y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

