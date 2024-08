La Academia Hispana para la Comunidad será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” por Radio América 

MARYLAND, August 22 - For Immediate Release: Thursday, August 22, 2024 La edición radial salió al aire originalmente el 9 de agosto ROCKVILLE, Md., 22 de agosto del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mariela León, enlace hispano del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery (MCPD); Carlos Cortes-Vazquez, oficial del Condado de Montgomery; Dra. Teresa Ramírez, gerente de programas de Eco Latinos; y Gaby Romo, psicoterapeuta. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 23 de agosto a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial iniciará con información sobre la próxima sesión 18 de la Academia Hispana para la Comunidad, organizada por el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery. El objetivo de la academia es educar a los miembros de la comunidad sobre el papel de las fuerzas del orden. El programa de la academia es gratuito para los residentes del Condado y cubre las diferencias culturales y las percepciones históricas de las fuerzas del orden en otros países. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery para educar a la comunidad hispana sobre las leyes locales y las operaciones policiales en en el Condado. El programa comenzará el 4 de septiembre y las personas interesadas deben registrarse para participar. La edición radial continuará brindando detalles sobre los programas que ofrece la organización sin fines de lucro Eco Latinos, cuya misión es luchar por la justicia social y ambiental. En preparación para sus programas de otoño, que incluyen el Programa de Capacitación sobre la Jardinería, Eco Latinos ha lanzado una encuesta disponible en inglés y español. La encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre las experiencias de los profesionales de la jardinería y explorar el potencial de un nuevo programa de capacitación que podría crear nuevas oportunidades comerciales y de crecimiento profesional. La edición finalizará con una discusión sobre la salud mental y cómo reconocer las señales de que los jóvenes pueden estar en riesgo. A medida nos preparamos para el nuevo año escolar, es importante que los padres y tutores puedan identificar los factores que pueden afectar el bienestar mental de sus hijos. La Dra. Romo brindará valiosos consejos sobre cómo prevenir o identificar conductas preocupantes, apoyar a los jóvenes y de esa manera puedan tener un año académico exitoso. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-298

Media Contact:

Release ID: 24-298Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.