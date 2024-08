Briscoe Group 與 Impact Analytics 攜手合作，推動以數據為本的零售業務

擁有 90 間店舖的紐西蘭家居用品及運動用品零售商,將使用人工智能 (AI) 的採購及供應鏈平台來加強預測及存貨管理等各方面事宜

紐約, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以 AI 驅動規劃、採購及定價方案的先驅企業 Impact Analytics™,今天宣佈與營運 Briscoes Homewares 及 Rebel Sport 的紐西蘭頂尖零售集團 Briscoe Group 展開合作關係。根據合作夥伴條款,Briscoe Group 將會實施 Impact Analytics 的 AI 採購及供應鏈平台,當中包括 PlanSmart、AssortSmart、InventorySmart 及 AttributeSmart 等軟件,藉此作出以數據為本的決策、提高預測的準確性、加強庫存管理,並於最終提供超凡卓越的客戶體驗。



Briscoe Group 的營運總監 Andrew Scott 說道:「經徹底評估將先進的 AI 功能整合到本公司業務所帶來的機遇後,我們選定了 Impact Analytics 作為合作夥伴,皆因他們擁有出類拔萃、以零售業為重心的平台及經驗豐富的專家團隊。該平台有能力透過動態的模組互動及精密的 AI 預報提供迅速價值,令我們的業務得以面向未來,確保我們穩站於零售業務創新的前沿。」

Impact Analytics 的行政總裁 Prashant Agrawal 表示:「對於能與 Briscoe Group 攜手合作,進行這次令人振奮的業務轉型,我們感到相當自豪。Briscoe Group 團隊對卓越零售及創新的貢獻精神,確實令人深受鼓舞。我們滿有信心,本公司以 AI 作驅動的平台可為他們達成策略目標,並且推動可持續的增長。」

Impact Analytics 的 PlanSmart 模組是專為零售商優化採購時的財務規劃,以及有效管理採購限額預算而設。它善於利用以 AI 驅動的預報來提高財務規劃的準確程度,確保更符合需求及庫存的需要,並且可以協助零售商作出以數據為本的決策,以改善盈利能力及減低庫存過多或缺貨的風險。

AssortSmart 是一款以 AI 作驅動的產品分類規劃軟件,令到像 Briscoe 般的頂尖零售企業可於多個不同地點,建立以客戶為中心、具有盈利能力和本地化的產品分類。透過分析大量數據及採用先進的演算方法,AssortSmart 有助零售商作出明智的決策,以最大限度地提高銷售額、盡可能減少降價情況,並提高整體盈利能力。

InventorySmart 是一款由 AI 作驅動的預報引擎,讓零售商能準確地預測庫存需要,並透過減低過量存貨和完善產品分類及分配來推動盈利能力。InventorySmart 會考慮超過 200 個可變因素,讓決策者全面了解需求,確保對存貨管理及策略規劃作出明智的抉擇。

AttributeSmart 是一款以 AI 作驅動的自動化產品標籤軟件,有助零售商改善產品的可尋性及採購。 該軟件採用電腦視覺及機器學習,從包括影像、文字描述及客戶評論等不同來源,自動產生準確無誤的產品標籤。

關於 Briscoe Group

Briscoe Group 為紐西蘭頂尖的零售集團公司,營運 Briscoe Homewares 及 Rebel Sport 品牌的店舖達 90 間,以及兩個網站。 公司致力為客戶提供優質的產品、卓越的服務,以及無縫的購物體驗。

關於 IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics 提供一套由 AI 驅動的全面解決方案,協助品牌利用預測分析確保其業務可面向未來。 近十年來,該公司一直在開拓及完善 AI 在預報、規劃及業務營運中的應用,為零售、雜貨、製造及快速消費品(CPG)等行業提供服務。Impact Analytics 提供規劃、預報、採購及定價等工具,讓企業可作出以數據為基礎的明智決策,而非依靠去年的數字來預測及規劃今年的業務。 該公司還提供工具,將業界長久以來依賴手動方式操作的電子試算表功能自動化,並且統一及精簡匯報流程,讓行政人員可依靠單一的事實來源作出決策。Prashant Agrawal 為 Impact Analytics 的創辦者及領導人,他曾於 McKinsey 及 Boston Consulting Group 任職高級顧問,目前亦於哥倫比亞大學(Columbia University)擔任兼職教授,任教於零售業中應用 AI 的知識。

欲了解更多詳情,請瀏覽 Impact Analytics。

Impact Analytics

媒體聯絡人:

Danielle Poggi

Berns Communications Group

dpoggi@bcg-pr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.