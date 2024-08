Briscoe Group 与 Impact Analytics 达成合作，共同推动数据驱动的零售运营

这家拥有 90 家门店的新西兰家居与体育用品零售商将引入人工智能商品管理与供应链平台,全面提升预测、库存管理等重要环节

纽约, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为由人工智能驱动的规划、商品管理和定价解决方案的先驱力量,Impact Analytics™ 今日宣布与新西兰首屈一指的零售集团 Briscoe Group 达成合作。后者旗下经营着 Briscoes Homewares 和 Rebel Sport 两大品牌。根据合作协议,Briscoe Group 将部署 Impact Analytics 人工智能商品管理与供应链平台,包括 PlanSmart、AssortSmart、InventorySmart 和 AttributeSmart,从而基于数据做出决策,提升预测精准度,优化库存管理,最终为客户营造卓越的购物体验。



Briscoe Group 首席运营官 Andrew Scott 表示:“我们深入评估了一系列将先进人工智能技术融入运营的机会,最终选择了 Impact Analytics,因为他们提供的零售专属平台极具优势,其团队也由经验丰富的专家组成。 该平台具备动态模块交互和先进的人工智能预测能力,能够迅速为我们带来价值,让我们的业务适应未来,确保我们始终处于零售创新的最前沿。”

Impact Analytics 首席执行官 Prashant Agrawal 表示:“能够与 Briscoe Group 携手合作,共同推动这一深具影响力的业务变革,令我们感到自豪。 Briscoe Group 团队对零售卓越和创新的执着追求令人深受鼓舞。 我们坚信,借助我们这款由人工智能驱动的平台,Briscoe Group 将能够顺利实现其战略目标,推动可持续发展。”

Impact Analytics 的 PlanSmart 模块旨在帮助零售商优化商品财务规划,并有效管理开放采购预算。 此模块利用由人工智能驱动的预测技术,可提升财务计划的精准度,确保更好地满足需求和库存需要,帮助零售商基于数据做出决策,从而提高盈利能力,降低库存过剩或缺货的风险。

AssortSmart 是一款由人工智能驱动的商品组合规划软件,为像 Briscoe 这样的零售行业领军企业提供卓越支持,助其在多个销售地点精准打造以客户为核心的盈利性本地化商品组合。 通过对海量数据的深度分析和先进算法的精准运用,AssortSmart 可以帮助零售商做出明智的决策,从而实现销售最大化和降价幅度最小化,并提升整体盈利能力。

InventorySmart 是一款由人工智能驱动的预测引擎,旨在帮助零售商准确预测库存需求,并通过减少过剩库存、优化商品组合和配送策略来提升盈利能力。 通过深入分析超过 200 个变量,InventorySmart 为决策者揭示了需求的全貌,确保其在充分掌握信息的基础上进行库存管理和战略规划。

AttributeSmart 是一款由人工智能驱动的自动化产品标签软件,旨在帮助零售商提升产品的可发现性和商品管理效果。 该软件利用计算机视觉和机器学习技术,从图像、文本描述和客户点评等多种信息源中自动生成精准的产品标签。

关于 Briscoe Group

Briscoe Group 是新西兰首屈一指的零售集团,旗下经营着 90 家门店和两个网站,主打 Briscoe Homewares 和 Rebel Sport 两大品牌。 Briscoe Group 始终致力于为客户打造优质产品、卓越服务和无缝购物体验。

关于 IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics 提供了一整套由人工智能驱动的解决方案,帮助各大品牌通过预测分析让其业务适应未来。 在预测、规划和运营领域,该公司近十年来一直致力于开创和完善人工智能的应用,其服务涵盖了零售、食品杂货、制造业和消费品行业。 通过提供规划、预测、商品管理和定价工具,Impact Analytics 可助力企业基于数据做出明智决策,而非单纯依赖去年的数据来预测和规划今年的业务。 该公司还推出了一系列自动化工具,彻底替代了行业内长期以来依赖电子表格进行手动管理的繁琐过程,并实现了报告的统一和简化,以便企业高管能在决策时依赖单一的真实数据来源。 Impact Analytics 由 Prashant Agrawal 创立并领导。Prashant 曾在 McKinsey 和 Boston Consulting Group 担任高级顾问,目前在哥伦比亚大学担任兼职教授,负责人工智能在零售业应用的教学工作。

