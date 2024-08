Briscoe Group Bekerjasama Dengan Impact Analytics untuk Menguasakan Operasi Runcit Dipacu Data

Peruncit Barangan Rumah dan Barangan Sukan 90-Store Berasaskan New Zealand Akan Menggunakan Platform Rangkaian Perdagangan & Pembekalan AI untuk Meningkatkan Peramalan, Pengurusan Inventori dan Banyak Lagi

NEW YORK, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics™, perintis dalam penyelesaian perancangan, perdagangan dan harga yang dikuasakan AI, hari ini mengumumkan ia telah bekerjasama dengan Briscoe Group, sebuah konglomerat runcit terkemuka di New Zealand yang mengendalikan Briscoes Homewares dan Rebel Sport. Di bawah syarat perkongsian, Briscoe Group akan melaksanakan platform Perdagangan & Rantaian Bekalan AI Impact Analytics, termasuk PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart dan AttributeSmart, untuk membuat keputusan dipacu data, meningkatkan ketepatan ramalan, meningkatkan pengurusan inventori dan akhirnya menyampaikan pengalaman pelanggan yang unggul.



"Selepas menilai secara menyeluruh peluang untuk menyepadukan keupayaan AI lanjutan ke dalam operasi kami, kami memilih Impact Analytics untuk platform tertumpu runcit mereka yang luar biasa dan pasukan pakar yang berpengalaman," kata Andrew Scott, COO Briscoe Group. "Keupayaan platform untuk menyampaikan nilai pantas melalui interaksi modul dinamik dan ramalan AI yang canggih akan menjadikan perniagaan kami kalis masa hadapan, memastikan kami kekal di peringkat termaju bagi inovasi runcit."

"Kami bangga dapat bekerjasama dengan Briscoe Group dalam transformasi perniagaan yang luar biasa ini," kata Prashant Agrawal, Ketua Pegawai Eksekutif Impact Analytics. “Dedikasi pasukan kumpulan Briscoe terhadap kecemerlangan dan inovasi runcit sememangnya memberi inspirasi. Kami yakin platform kami yang dikuasakan AI akan membolehkan mereka mencapai matlamat strategik mereka dan memacu pertumbuhan yang mampan."

Modul PlanSmart Impact Analytics direka untuk membantu peruncit mengoptimumkan perancangan kewangan barangan dan mengurus belanjawan terbuka untuk membeli dengan berkesan. Ia memanfaatkan ramalan dipacu AI untuk meningkatkan ketepatan rancangan kewangan, memastikan penjajaran yang lebih baik dengan permintaan dan keperluan inventori serta membantu peruncit membuat keputusan dipacu data untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangkan risiko lebihan stok atau kehabisan stok.

AssortSmart ialah perisian perancangan pelbagai dikuasakan AI yang membolehkan syarikat runcit terkemuka seperti Briscoe mencipta kepelbagaian yang berpusatkan pelanggan, menguntungkan dan disetempatkan merentas berbilang lokasi. Dengan menganalisis sejumlah besar data dan menggunakan algoritma lanjutan, ia membantu peruncit membuat keputusan termaklum untuk memaksimumkan jualan, meminimumkan penurunan harga dan meningkatkan keuntungan keseluruhan.

InventorySmart ialah enjin ramalan berkuasa AI yang membolehkan peruncit meramalkan keperluan inventori dengan tepat dan memacu keuntungan dengan mengurangkan lebihan stok dan mengoptimumkan pelbagai dan pengedaran. Dengan mempertimbangkan lebih daripada 200 pembolehubah, InventorySmart menyediakan pembuat keputusan dengan pemahaman yang komprehensif terhadap permintaan, memastikan pengurusan inventori dan perancangan strategik yang bermaklumat.

AttributeSmart ialah perisian penandaan produk automatik dikuasakan AI yang membantu peruncit meningkatkan kemampuan untuk mengesan produk dan perdagangan. Ia menggunakan penglihatan komputer dan pembelajaran mesin untuk menjana teg produk yang tepat secara automatik daripada pelbagai sumber termasuk imej, huraian teks dan ulasan pelanggan.

Perihal Briscoe Group

Briscoe Group merupakan sebuah konglomerat runcit terkemuka di New Zealand, mengendalikan 90 kedai dan dua laman web bagi semua jenama Briscoe Homewares dan Rebel Sport. Syarikat itu komited untuk menyediakan produk berkualiti, perkhidmatan yang luar biasa dan pengalaman membeli-belah yang lancar bagi pelanggan.

PERIHAL IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics menawarkan suite holistik penyelesaian dikuasakan AI untuk membantu jenama membuktikan perniagaan mereka pada masa hadapan menggunakan analisis ramalan. Syarikat itu telah merintis dan menyempurnakan penggunaan AI dalam peramalan, perancangan dan operasi selama hampir sedekad, melayani industri runcit, runcit, pembuatan dan CPG. Dengan alat untuk perancangan, peramalan, dagangan dan penetapan harga, Impact Analytics membolehkan syarikat membuat keputusan yang bijak berdasarkan data dan bukannya bergantung pada angka tahun lepas untuk meramal dan merancang perniagaan tahun ini. Syarikat itu juga menawarkan alat untuk mengautomasikan fungsi yang telah lama diuruskan oleh industri secara manual dengan menggunakan hamparan dan untuk menyatukan serta menyelaraskan laporan, oleh itu eksekutif boleh bergantung pada satu sumber kebenaran semasa membuat keputusan. Impact Analytics diasaskan dan diketuai oleh Prashant Agrawal, bekas perunding kanan di McKinsey dan Boston Consulting Group serta Profesor Adjung semasa di Columbia University yang mengajar tentang penggunaan AI dalam peruncitan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati Impact Analytics.

Maklumat Hubungan Media

Untuk Impact Analytics:

Danielle Poggi

Berns Communications Group

dpoggi@bcg-pr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.