Briscoe Group משתפת פעולה עם Impact Analytics כדי להניע פעילות קמעונאית מבוססת נתונים

קמעונאית מוצרי הבית והספורט מניו זילנד, שמחזיקה 90 חנויות, תשתמש בפלטפורמת AI-Merchandising & Supply Chain כדי לשפר את התחזיות, ניהול המלאי ועוד

ניו יורק, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Impact Analytics™, החלוצה בפתרונות תכנון, תסחור ותמחור מבוססי בינה מלאכותית, הודיעה על שיתוף פעולה עם Briscoe Group, חברת ענק קמעונאית מובילה בניו זילנד המפעילה את הרשתות Briscoes Homewares ו-Rebel Sport. על פי תנאי השותפות, Briscoe Group תטמיע את פלטפורמת Impact Analytics AI-Merchandising & Supply Chain, כולל PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart ו-AttributeSmart, כדי לקבל החלטות מונחות נתונים, כדי לשפר את דיוק החיזוי, לשפר את ניהול המלאי, ובסופו של דבר לספק חוויית לקוח מעולה.

"לאחר הערכה יסודית של הזדמנויות לשילוב יכולות בינה מלאכותית מתקדמות בפעילות שלנו, בחרנו ב-Impact Analytics בזכות הפלטפורמה יוצאת הדופן ממוקדת הקמעונאות וצוות המומחים המנוסים שלה", אמר אנדרו סקוט (Andrew Scott), מנהל התפעול הראשי של Briscoe Group. "היכולת של הפלטפורמה לספק ערך מהיר באמצעות אינטראקציה דינמית שכוללת מודולים וחיזוי חכם באמצעות בינה מלאכותית תבטיח את העסק שלנו לעתיד, ותבטיח שנישאר בחוד החנית של החדשנות הקמעונאית".

"אנו גאים לשתף פעולה עם Briscoe Group בשינוי העסקי המדהים הזה", אמר פרשנט אגרוואל (Prashant Agrawal), מנכ"ל Impact Analytics. "המסירות של צוות Briscoe Group למצוינות וחדשנות קמעונאית היא באמת מעוררת השראה. אנו בטוחים כי הפלטפורמה שלנו המבוססת על בינה מלאכותית תאפשר להם להשיג את יעדיהם האסטרטגיים ולהניע צמיחה בת קיימא".

המודול Impact Analytics PlanSmart מיועד לעזור לקמעונאים למטב את התכנון הפיננסי של הסחורה ולנהל תקציבי רכש פתוחים ביעילות. הוא ממנף תחזיות מונעות בינה מלאכותית כדי לשפר את דיוק התוכניות הפיננסיות, מבטיח התאמה טובה יותר לביקוש ולמלאי, ומסייע לקמעונאים לקבל החלטות מונעות נתונים כדי לשפר את הרווחיות ולהפחית את הסיכון לעודף או חוסר מלאי.

AssortSmart היא תוכנת תכנון מבחר מבוססת בינה מלאכותית המאפשרת לחברות קמעונאיות מובילות כמו Briscoe ליצור מבחר מותאם לקוחות, מקומי ורווחי במספר מיקומים. עם ניתוח כמויות עצומות של נתונים ושימוש באלגוריתמים מתקדמים, זה עוזר לקמעונאים לקבל החלטות מושכלות כדי למכור כמה שיותר, למזער סיכונים ולשפר את הרווחיות הכוללת.

InventorySmart הוא מנוע בינה מלאכותית המאפשר לקמעונאים לחזות במדויק את צרכי המלאי ולהניע רווחיות על ידי צמצום מלאי יתר ומיטוב המבחר וההפצה. InventorySmart בוחן למעלה מ-200 משתנים ומספק למקבלי החלטות הבנה מקיפה של הביקוש, ומבטיח ניהול מלאי ותכנון אסטרטגי מושכלים.

AttributeSmart היא תוכנה לתיוג מוצרים אוטומטי מבוססת בינה מלאכותית המסייעת לקמעונאים לשפר את יכולת הגילוי והמסחור של המוצרים. היא משתמשת בראייה ממוחשבת ולימוד מכונה כדי ליצור באופן אוטומטי תגיות מוצר מדויקות על בסיס מידע ממספר מקורות כולל תמונות, תיאורים טקסטואליים וסקירות של לקוחות.

אודות Briscoe Group

קבוצת בריסקו Briscoe Group היא חברת ענק קמעונאית מובילה בניו זילנד, המפעילה 90 חנויות ושני אתרי אינטרנט תחת המותגים Briscoe Homewares ו-Rebel Sport. החברה מחויבת לספק ללקוחותיה מוצרים איכותיים, שירות יוצא דופן וחווית קנייה חלקה.

אודות IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics מציעה חבילה הוליסטית של פתרונות מונעי בינה מלאכותית כדי לעזור למותגים להגן על עתיד העסקים שלהם באמצעות אנליטיקת חיזוי. החברה הייתה חלוצה בתחום והיא משכללת את השימוש בבינה מלאכותית בחיזוי, תכנון ותפעול כבר כמעט עשור, ומשרתת את תעשיות הקמעונאות, המכולת, הייצור ומוצרי הצריכה הארוזים. עם כלים לתכנון, חיזוי, מסחור ותמחור, Impact Analytics מאפשרת לחברות לקבל החלטות חכמות מבוססות נתונים במקום להסתמך הנתונים משנה שעברה כדי לחזות ולתכנן את העסקים של השנה. החברה מציעה גם כלים למיכון פונקציות שהתעשייה מנהלת מזה שנים באופן ידני באמצעות גיליון אלקטרוני וכן לאחד ולייעל דיווחים, כך שהמנהלים יכולים להסתמך על מקור יחיד של אמת בעת קבלת החלטות. Impact Analytics נוסדה ומובלת על ידי פראשנט אגרוואל, יועץ בכיר לשעבר ב-McKinsey and Boston Consulting Group וכיום פרופסור באוניברסיטת קולומביה המלמד על השימוש בבינה מלאכותית בקמעונאות.

לקבלת מידע נוסף, בקרו ב- Impact Analytics .

מדיה – מידע נוסף:

עבור Impact Analytics

Danielle Poggi

Berns Communications Group

dpoggi@bcg-pr.com

