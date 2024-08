Briscoe Group se asocia con Impact Analytics para impulsar las operaciones minoristas basadas en datos

La cadena minorista con 90 tiendas de artículos para el hogar y artículos deportivos y con sede en Nueva Zelanda utilizará la plataforma AI-Merchandising & Supply Chain para mejorar la previsión, gestión de inventario y más

NUEVA YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics™, el pionero en soluciones de planificación, comercialización y fijación de precios impulsadas por IA, anunció hoy que se asoció con Briscoe Group, un conglomerado minorista líder en Nueva Zelanda que opera Briscoes Homewares y Rebel Sport. Según los términos de la asociación, Briscoe Group implementará la plataforma de AI-Merchandising & Supply Chain de Impact Analytics, incluyendo PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart y AttributeSmart, para tomar decisiones basadas en datos, mejorar la precisión de las previsiones, mejorar la gestión del inventario y, finalmente, ofrecer una experiencia superior al cliente.



“Después de evaluar profundamente las oportunidades para integrar capacidades avanzadas de IA en nuestras operaciones, seleccionamos a Impact Analytics por su excepcional plataforma centrada en el comercio minorista y su equipo de expertos experimentados", afirmó Andrew Scott, director de operaciones de Briscoe Group. "La capacidad de la plataforma de ofrecer rápido valora través de interacción dinámica de módulo y previsión de IA sofisticada preparará nuestro negocio para el futuro, asegurando que continuemos a la vanguardia de la innovación minorista”.

"Nos enorgullece asociarnos con Briscoe Group en esta increíble transformación empresarial”, dijo Prashant Agrawal, director ejecutivo de Impact Analytics. “La dedicación del equipo del grupo Briscoe a la excelencia y la innovación en el sector minorista es realmente inspiradora. Tenemos la certeza de que nuestra plataforma impulsada por IA les permitirá alcanzar sus objetivos estratégicos e impulsar un crecimiento sostenible".

El módulo PlanSmart de Impact Analytics está diseñado para ayudar a los minoristas a optimizar la planificación financiera de las mercancías y gestionar los presupuestos de apertura a la compra de manera eficaz. Utiliza la previsión impulsada por IA para mejorar la precisión de los planes financieros, asegura una mejor alineación con la demanda y las necesidades de inventario, y ayuda a los minoristas a tomar decisiones basadas en datos para mejorar la rentabilidad y reducir el riesgo de exceso de existencias o desabastecimiento.

AssortSmart es un software de planificación de surtido impulsado por IA que permite a las empresas minoristas líderes como Briscoe crear surtidos centrados en el cliente, rentables y localizados en varias ubicaciones. El análisis de una vasta cantidad de datos y el uso de algoritmos avanzados, ayuda a los minoristas a tomar decisiones informadas para maximizar las ventas, minimizar las rebajas y mejorar la rentabilidad general.

InventorySmart es un motor de previsión impulsado por IA que permite a los minoristas predecir las necesidades de inventario con precisión e impulsar la rentabilidad, disminuyendo el exceso de existencias y optimizando los surtidos y la distribución. Al considerar más de 200 variables, InventorySmart ofrece a los encargados de tomar decisiones un entendimiento completo de la demanda, asegurando así una gestión de inventario bien informada y una planificación estratégica.

AttributeSmart es un software de etiquetado de productos automatizado impulsado por IA diseñado para ayudar a los minoristas a mejorar la capacidad de descubrimiento y comercialización de productos. Utiliza visión computarizada y aprendizaje automático para generar etiquetas de productos precisas de manera automática de varias fuentes, incluyendo imágenes, descripciones de texto y comentarios de clientes.

Acerca de Briscoe Group

Briscoe Group es un conglomerado minorista líder en Nueva Zelanda, que opera 90 tiendas y dos sitios web de las marcas Briscoe Homewares y Rebel Sport. La empresa mantiene su compromiso de ofrecer a los clientes productos de calidad, servicio excepcional y una experiencia de compra perfecta.

ACERCA DE IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics ofrece un conjunto integral de soluciones impulsadas por IA para ayudar a las marcas a preparar sus negocios para el futuro utilizando análisis predictivos. La empresa es pionera y perfecciona el uso de IA en previsión, planificación y operaciones desde hace casi una década, prestando servicios a los sectores minorista, comestibles, fabricación y bienes de consumo masivo. Con herramientas para planificación, previsión, comercialización y fijación de precios, Impact Analytics permite que las empresas tomen decisiones inteligentes basadas en datos en lugar de confiar en las cifras del año pasado para prever y planificar el negocio de este año. La empresa también ofrece herramientas para automatizar funciones que el sector gestiona desde hace mucho tiempo manualmente con planillas de cálculo y para unificar y agilizar los informes, para que los ejecutivos puedan contar con una única fuente verdadera al tomar decisiones. Impact Analytics fue fundada y está dirigida por Prashant Agrawal, exconsultor sénior de McKinsey y Boston Consulting Group y actual profesor adjunto de Columbia University, enseñando el uso de la IA en el sector minorista.

