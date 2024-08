Briscoe Group Bermitra dengan Impact Analytics untuk Mendukung Operasi Ritel Berbasis Data

90 Peritel Barang Rumah Tangga dan Perlengkapan Olahraga yang Berbasis di Selandia Baru Akan Menggunakan Platform Promosi Barang Dagangan & Rantai Pasokan Berteknologi AI untuk Meningkatkan Kualitas Perkiraan Kebutuhan Persediaan, Manajemen Inventaris, dan Banyak Lagi

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics™, pelopor dalam solusi perencanaan, promosi barang dagangan, dan penentuan harga yang didukung AI, hari ini mengumumkan kemitraannya dengan Briscoe Group, konglomerat ritel terkemuka di Selandia Baru yang mengoperasikan Briscoes Homewares dan Rebel Sport. Berdasarkan persyaratan kemitraan, Briscoe Group akan menerapkan platform Promosi Barang Dagangan & Rantai Pasokan Berteknologi AI milik Impact Analytics, termasuk PlanSmart, AssortSmart, InventorySmart, dan AttributeSmart, untuk mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan keakuratan perkiraan kebutuhan persediaan, meningkatkan manajemen inventaris, dan pada akhirnya memberikan pengalaman yang unggul bagi pelanggan.



“Setelah melakukan evaluasi menyeluruh pada peluang untuk mengintegrasikan kemampuan AI yang canggih ke dalam operasi kami, kami memilih Impact Analytics karena platform luar biasa mereka yang berfokus pada ritel dan tim mereka yang beranggotakan para pakar berpengalaman,” ujar Andrew Scott, COO Briscoe Group. “Kemampuan platform ini untuk menghasilkan manfaat dengan cepat melalui interaksi modul yang dinamis dan perkiraan kebutuhan persediaan berteknologi AI yang canggih akan membuat bisnis kami siap menghadapi masa depan, sehingga kami tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi ritel."

"Kami merasa bangga dapat bermitra dengan Briscoe Group dalam transformasi bisnis yang luar biasa ini,” ujar Prashant Agrawal, CEO Impact Analytics. “Dedikasi Briscoe Group terhadap keunggulan dan inovasi ritel sangatlah menginspirasi. Kami yakin bahwa platform kami yang didukung AI akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan strategis mereka dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan."

Modul PlanSmart dari Impact Analytics didesain untuk membantu peritel dalam mengoptimalkan perencanaan keuangan barang dagangan dan mengelola anggaran dengan sistem open-to-buy (peluang pembelian terbuka) secara efektif. Modul ini memanfaatkan perkiraan kebutuhan persediaan berbasis teknologi AI untuk meningkatkan keakuratan rencana keuangan, memastikan penyelarasan dengan permintaan dan kebutuhan inventaris yang lebih baik, dan membantu peritel dalam mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko overstock (kelebihan persediaan) atau stockout (kehabisan persediaan).

AssortSmart adalah perangkat lunak perencanaan keragaman produk yang didukung AI yang memungkinkan perusahaan ritel terkemuka seperti Briscoe untuk membentuk keragaman produk yang berfokus pada pelanggan, menguntungkan, dan sesuai dengan preferensi penduduk setempat di banyak lokasi. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar dan menggunakan algoritma canggih, peritel menjadi terbantu dalam mengambil keputusan yang matang untuk memaksimalkan angka penjualan, meminimalkan markdown (pengurangan harga dari harga asli), dan meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

InventorySmart adalah mesin perkiraan kebutuhan persediaan yang didukung AI yang memungkinkan peritel untuk secara akurat memprediksi kebutuhan inventaris dan mendorong profitabilitas dengan cara mengurangi overstock (kelebihan persediaan) serta mengoptimalkan keragaman dan distribusi produk. Dengan mempertimbangkan lebih dari 200 variabel, InventorySmart memberikan pemahaman tentang permintaan yang menyeluruh kepada pengambil keputusan sehingga memastikan pelaksanaan manajemen inventaris dan perencanaan strategis yang matang.

AttributeSmart adalah perangkat lunak pemberian tag produk otomatis yang didukung AI yang membantu peritel meningkatkan kemudahan pelanggan dalam menemukan produk dan promosi barang dagangan. Perangkat lunak ini menggunakan visi komputer dan pembelajaran mesin untuk secara otomatis membuat tag produk yang akurat dari berbagai sumber termasuk gambar, deskripsi produk, dan ulasan pelanggan.

Tentang Briscoe Group

Briscoe Group adalah konglomerat ritel terkemuka di Selandia Baru, yang mengoperasikan 90 toko dan dua situs web dengan merek Briscoe Homewares dan Rebel Sport. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan kepada pelanggan beragam produk berkualitas, layanan luar biasa, dan pengalaman belanja yang lancar.

TENTANG IMPACT ANALYTICS

Impact Analytics menawarkan rangkaian solusi didukung AI yang menyeluruh untuk membantu merek-merek mempersiapkan bisnis mereka untuk menghadapi masa depan menggunakan analisis prediktif. Perusahaan ini telah memelopori dan menyempurnakan penggunaan AI dalam aspek perkiraan kebutuhan persediaan, perencanaan, dan operasi selama hampir satu dekade, yang melayani industri ritel, bahan pangan, manufaktur, dan CPG. Dengan berbagai alat bantu untuk tujuan perencanaan, perkiraan kebutuhan persediaan, promosi barang dagangan, dan penentuan harga, Impact Analytics memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan cerdas berbasis data, bukan sekadar mengandalkan angka tahun lalu untuk memperkirakan kebutuhan persediaan dan merencanakan bisnis tahun ini. Perusahaan ini juga menawarkan berbagai alat bantu untuk mengotomatiskan fungsi yang telah lama dikelola industri secara manual menggunakan spreadsheet serta untuk menyeragamkan dan menyederhanakan proses pelaporan, sehingga para eksekutif dapat mengandalkan sumber data tunggal saat mengambil keputusan. Impact Analytics didirikan dan dipimpin oleh Prashant Agrawal, mantan konsultan senior di McKinsey dan Boston Consulting Group serta Guru Besar Tidak Tetap saat ini di Universitas Columbia yang mengajarkan penggunaan AI dalam ritel.

