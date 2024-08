Avec 14,5 millions de partisans au Canada, la NFL continue d'investir dans de nouvelles expériences engageantes pour son public

TORONTO, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NFL Canada lancera la saison de football 2024 en offrant pour une 3e fois à ses partisans canadiens l’expérience « The Huddle », présentée par Captain Morgan, qui proposera 14 nouvelles soirées de visionnement à Toronto, Montréal et Vancouver.



C’est le jeudi 5 septembre que sera lancé l’événement, avec une première soirée qui se tiendra à Toronto, au restaurant King Taps (situé au 100, rue King W). Les partisans pourront y voir les Ravens de Baltimore se mesurer aux Chiefs de Kansas City, champions du Super Bowl LVIII.

Tout en regardant leurs équipes préférées s'affronter, les amateurs pourront gagner des articles officiels de la NFL, se photographier avec le trophée Vince Lombardi, et apprécier les performances de DJ locaux lors de certaines soirées exclusives. Des légendes de la NFL, des mascottes et des cheerleaders feront même des apparitions spéciales afin de recréer l’ambiance d’une véritable expérience de la NFL.

Du jeudi 5 septembre et au dimanche 17 novembre, les soirées de visionnement « The Huddle » se tiendront dans différents restaurants locaux partenaires, dont le King Taps et le RendezViews à Toronto, le Village Taphouse à Vancouver et La Belle et La Bœuf à Montréal.

« Avec plus de 14,5 millions de partisans au Canada, nous cherchons à susciter une nouvelle ferveur à travers le pays et à créer de l’effervescence dans nos principaux marchés », a déclaré Tara Chetkowski, directrice du marketing et du développement partisans de NFL Canada. « À la suite de l’incroyable enthousiasme suscité à Toronto, nous proposons maintenant des soirées "The Huddle" à l'échelle nationale, afin de donner aux partisans canadiens l'occasion d'apprécier et de célébrer le match comme il se doit, c’est-à-dire ensemble. »

Dans le cadre des soirées « The Huddle », Captain Morgan lancera sa campagne Nous Célébrons Autrement – un mouvement qui célèbre le caractère unique des amateurs de football canadiens. Pendant toute la durée de l’événement, Captain Morgan fera des apparitions à travers le pays pour offrir des dégustations, des prix à gagner, et l’occasion pour les partisans de la NFL de partager leurs propres traditions de jour de match – parce que nous sommes un pays de passionnés qui encourageons nos équipes préférées de près comme de loin.

Les partisans de la NFL sont encouragés à réserver des tables à l'avance pour garantir leur place dans chaque restaurant de Toronto, Montréal et Vancouver.

Réservez votre table directement auprès des restaurants participants.

Programmation de l’événement « The Huddle » :

Toronto :

Jeudi 5 septembre au King Taps // First Canadian Place Ravens c. Chiefs Trophée Vince Lombardi La fanfare et des cheerleaders des Ravens seront sur place

Vendredi 6 septembre au King Taps // First Canadian Place Packers c. Eagles Activation locale avec Kira Made This

Vendredi 6 septembre au RendezViews Packers c. Eagles Trophée Vince Lombardi

Dimanche 8 septembre au RendezViews Rams c. Lions Trophée Vince Lombardi

Jeudi 12 septembre au RendezViews Bills c. Dolphins Billy the Buffalo La légende NFL Fred Jackson sera sur place pour des prises de photos et des échanges avec les partisans Activation locale avec Kira Made This

Dimanche 15 septembre au RendezViews Bengals c. Chiefs Trophée Vince Lombardi

Dimanche 13 octobre au King Taps // rue King West Lions c. Cowboys

Lundi 14 octobre au King Taps // rue King West Bills c. Jets

Dimanche 17 novembre au King Taps // rue King West Chiefs c. Bills La mascotte et 4 cheeleaders des Chiefs seront sur place



Montréal :

Dimanche 15 septembre au La Belle et La Bœuf Bengals c. Chiefs

Dimanche 17 novembre au La Belle et La Bœuf Chiefs c. Bills



Vancouver :

Dimanche 8 septembre au Village Taphouse Rams c. Lions 4 cheerleaders des Rams seront sur place

Dimanche 30 septembre au Village Taphouse Seahawks c. Lions

Dimanche 30 septembre au King Taps // Kelowna Lakeside Seahawks c. Lions





**Horaire complet du RendezViews ici.

Relations média :

Holly Wilks, Narrative PR, holly.wilks@narrative.ca

Jaclyn LaForce, NFL Canada, jaclyn.laforce@nfl.com

À propos de la National Football League

La National Football League (NFL) est la ligue sportive professionnelle la plus populaire des États-Unis. Elle se compose de 32 franchises qui s'affrontent chaque année pour remporter le Super Bowl, l'événement sportif annuel le plus important au monde. Fondée en 1920, la NFL a développé le modèle de la ligue sportive moderne à succès, notamment la distribution nationale et internationale, le partage des revenus, l'excellence compétitive et des franchises fortes dans tout le pays.

À propos de Captain Morgan

Captain Morgan est la plus grande marque de rhum au Canada* et offre une grande variété de d’options. La gamme Captain Morgan comprend: Rhum épicé CAPTAIN MORGAN Original, Rhum brun CAPTAIN MORGAN Dark et le Rhum doré CAPTAIN MORGAN Gold, le Rhum blanc CAPTAIN MORGAN, le Rhum Private Stock CAPTAIN MORGAN, le Rhum aux ananas CAPTAIN MORGAN, et le Rhum à la coconut CAPTAIN MORGAN. Pour plus d'information, visitez www.CaptainMorgan.com.

À propos de King Taps

King Taps offre le genre d'ambiance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On s’y sent comme à la maison, au cœur d’espaces emblématiques où terrasses, musique et art sont omniprésents. Venez-y pour un verre ou un repas, tout vous sera servi par des gens qui adorent leur travail. Nous n’offrons que des plats que nos chefs aiment autant cuisiner que manger, et nous sommes reconnus pour nos mets savoureux, nos célèbres pizzas et nos classiques revisités. Nous connaissons aussi vraiment, vraiment bien notre bière – pour que vous puissiez savourer ce qu’il y a de meilleur. Tout y est : les bières locales les plus recherchées, les marques mondiales les plus appréciées, et des saveurs en rotation chaque semaine pour entretenir la flamme. Mais tout n’est pas que bière. Nous offrons également une fine sélection de vins du monde, ainsi qu'une carte de cocktails où les classiques côtoient de belles inventions de notre cru.

À propos de Village Taphouse

Avec 20 bières en fût soigneusement sélectionnées et 15 écrans pour ne rien manquer des matchs, le Village Taphouse est le meilleur endroit où se rassembler sur la rive nord. Retrouvez-nous au centre commercial Park Royal pour profiter des spéciaux de 5 à 7, des brunchs du week-end et de nos fameuses pizzas qui vous rendront accros. Bref, de la vraie bonne bouffe, et du vrai bon temps avec du vrai bon monde.

À propos de RendezViews

RendezViews est l'une des plus grandes destinations gastronomiques en plein air du Canada et s’est vu décerner le titre de « Toronto's Most Epic Patio Ever » par blogTO. Depuis sa création en 2020, le lieu a accueilli près de 450 000 visiteurs et est devenu la place publique torontoise par excellence, reconnue pour les nombreuses activités qu’elle propose. Situé dans l'Entertainment District du centre-ville de Toronto, RendezViews est devenu l'endroit de prédilection pour regarder des matchs sportifs, assister à des festivals culturels et célébrer des moments spéciaux entre collègues, en famille ou entre amis. Le lieu a remporté plusieurs prix prestigieux, notamment le Street Art Cities International Award for Outdoor Mural Excellence and Innovation (Suède), le Best Placemaking of Global Cities, The Place Economy (Australie), et le Award of Excellence, Large Spaces, Toronto Urban Design Awards (Toronto). Pour plus d'information, visitez rendezviews.ca.

À propos de La Belle et La Bœuf

Chef de file dans le monde des burgers, La Belle et La Bœuf offre un menu unique avec des ingrédients de première qualité. Une qualité de viande incomparable et inégalée : du bœuf certifié Angus 100 % naturel fait à 100 % d’épaule de bœuf, jamais congelé et sans ajout d’hormones. Chaque bouchée sera une expérience mémorable. Premier restaurant au Canada à y incorporer la mixologie et les jeux de table, La Belle et La Bœuf propose une carte de cocktails faits avec des alcools premiums concoctée par des experts mixologues. Pour plus d'information, visitez belleetboeuf.com.

