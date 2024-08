A Bitget megszerezte az ISO 27001:2022 tanúsítványt, megerősítve ezzel az átláthatóság és biztonság iránti elkötelezettségét

BUDAPEST, Magyarország, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a világ vezető kriptotőzsdéje és Web3 vállalata büszkén jelenti be, hogy megszerezte az ISO 27001:2022 tanúsítványt. Ez a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által odaítélt és elismert tanúsítvány bizonyítja a Bitget erőfeszítéseit, amelyeket a legmagasabb szintű információbiztonság fenntartására érdekében tesz.

Az ISO 27001:2022 egy nemzetközileg elismert szabvány, amely szilárd keretet biztosít az információbiztonsági irányítási rendszerek (ISMS) létrehozásához, megvalósításához, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez. Ez egyben az ISO 27001 szabvány legújabb változata is, amely frissítéseket tartalmaz az információbiztonság változó helyzetének kezelése érdekében. Szisztematikus megközelítést biztosít az érzékeny vállalati információk kezeléséhez, garantálva azok biztonságát. A tanúsítvány a Bitget elkötelezettségét bizonyítja az ügyféladatok, a szellemi tulajdon, a munkavállalói információk és más érzékeny javak védelme iránt.

Ez a tanúsítvány számos előnnyel jár a Bitget ügyfelei és partnerei számára, beleértve a fokozott hitelességet és bizalmat, hiszen számíthatnak az általunk követett szigorú biztonsági előírásokra. Ez a Bitget számára versenyelőnyt is jelent a piacon, mivel bizonyítja az információk kezeléséhez és védelméhez történő proaktív hozzáállásunkat. Emellett az ISO 27001:2022 tanúsítvány megszerzése segít a különböző szabályozási és jogi követelményeknek való megfelelésben, csökkentve a jogsértések és a kapcsolódó büntetések kockázatát. A tanúsítási folyamat továbbá a belső folyamatok javulásához vezetett, ami fokozta általános működési hatékonyságunkat és eredményességünket.

„Az ISO 27001:2022 tanúsítvány megszerzése azt jelzi, hogy a Bitget ökoszisztémájában magas szintű biztonsági szabványokat tartunk fenn” – állapította meg Gracy Chen, a Bitget vezérigazgatója. „Ez a tanúsítvány az információbiztonság és a kockázatkezelés iránti elkötelezettségünket tükrözi, és biztosítja, hogy a legmagasabb szintű nemzetközi szabványokat is betartjuk. Teljes mértékben hiszünk a biztonságunkban.”

A biztonság iránti elkötelezettségünk részeként a Bitget egy jól kidolgozott Proof-of-Reserves rendszert is fenntart, amely biztosítja az átláthatóságot és a bizalmat. Tartalékainkat rendszeresen ellenőrizzük, hogy a felhasználói eszközök tartalékolási aránya legalább 1:1 legyen, amiről a felhasználók a GitHubon elérhető nyílt forráskódú ellenőrző eszközünk, a MerkleValidator segítségével maguk is meggyőződhetnek. Emellett a Bitget létrehozott egy több mint 300 millió dolláros Védelmi alapot, a második legnagyobbat az iparágban, hogy a felhasználói eszközök számára egy extra biztonsági réteget biztosítson. Átfogó Átláthatósági jelentésünk további részleteket tartalmaz a legjobb biztonsági gyakorlatok és a működési integritás fenntartására irányuló folyamatos erőfeszítéseinkről és belső adatainkról.

Ha többet is meg szeretne tudni a Bitget információbiztonság iránti elkötelezettségéről és a nemrégiben megszerzett ISO 27001:2022 tanúsítványunkról, keresse fel a Bitget weboldalát.

A Bitgetről

A 2018-ban alapított Bitget a világ vezető kriptotőzsdéje és Web3 vállalata. A több mint 30 millió felhasználót kiszolgáló, több mint 100 országban és régióban működő Bitget tőzsde elkötelezett amellett, hogy úttörő copy trading (kereskedés-másolási) szolgáltatásával és egyéb kereskedési megoldásaival segítse a felhasználókat az intelligensebb kereskedésben. A korábban BitKeep néven ismert Bitget Wallet egy világszínvonalú, többláncú kriptotárca, amely átfogó web3-megoldások és szolgáltatások sorát kínálja, beleértve a pénztárca funkciót, a csereügyletet, az NFT piacteret, a DApp böngészőt és még sok mást. A Bitget hiteles partnerekkel, köztük a legendás argentin labdarúgóval, Lionel Messivel, valamint török sportolókkal, köztük Buse Tosun Çavuşoğlu birkózó világbajnokkal, Samet Gümüş aranyérmes ökölvívóval és İlkin Aydınnal, a röplabda válogatott tagjával együttműködve ösztönzi az ügyfeleket a kriptovaluták elfogadására.

További információért keresse fel a következő platformokat: Weboldal | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

A jelen közleményt kísérő fénykép itt érhető el: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bc2650c-79ee-4083-a954-c30fc4c86869

Sajtómegkeresések esetén, kérjük, használja a következő címet: media@bitget.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.