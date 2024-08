ProLynx 宣布其长效药物司美格鲁肽的临床前研究结果，表明该药物仅需每月使用一次

旧金山, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx Inc. 今日宣布其利用自主技术成功研发出一款长效药物司美格鲁肽。该药物可以每月使用一次。ProLynx 技术的创新之处在于,借助具有可调节预设释放速率的连接肽,将治疗药物与水凝胶微球精确结合。司美格鲁肽是一种肽类 GLP-1 激动剂,这是 Novo Nordisk 畅销药物 Ozempic® 和 Wegovy® 的活性成分。Ozempic® 用于治疗 2 型糖尿病,Wegovy® 则是司美格鲁肽的高剂量版本,经批准可用于减肥。这两种药物在 2023 年的总销售额达到了约 200 亿美元,呈现供不应求的局面。司美格鲁肽的半衰期约为 160 小时,像大多数抗肥胖肽类药物一样,必须每周使用一次。



所有肽类药物的半衰期都较短,因此需要采取某种形式的半衰期延长技术来维持其疗效。目前,包括司美格鲁肽在内的几乎所有抗肥胖药物都是“脂化”肽类药物 (与脂肪酸结合) ,需要每周注射一次来发挥疗效。ProLynx 研发的长效司美格鲁肽旨在实现每月一次的给药频率。药代动力学实验结果显示,该药物在小鼠体内的半衰期成功延长至约 30 天。值得一提的是,在饮食诱导的肥胖小鼠实验中,单次注射在 30 天后显示出约 20% 的体重减轻效果,这与同一时期内多次注射司美格鲁肽的效果相当。

ProLynx 联合创始人兼总裁 Daniel Santi 表示:“我们推出的长效司美格鲁肽之所以令人瞩目,是因为它采用了已经获得 FDA 批准且广为患者熟知的同款司美格鲁肽。该技术的精髓在于将原本需要每周一次的给药频率转化为仅需每月一次的长效版本。此前,ProLynx 曾开发出一款每月给药一次的长效肽类 GLP-1 激动剂,用于治疗 2 型糖尿病 (Schneider 等,《美国化学学会化学 生物学 杂志》,2017 年) 。然而,这是我们首次成功将这一技术应用于脂化肽类药物。”

ProLynx 计划使用相同的方法,将其他当前备受关注的脂化肽类药物从每周一次的给药频率转化为仅需每月一次的长效版本。此外,模拟研究表明,某些 GLP-1 激动剂因其半衰期较长且药效显著,有望实现每三个月或更长时间一次的给药频率。这一结果对于某些特定的患者群体尤为关键,因为该给药方案能够与患者的定期就诊时间相匹配。

ProLynx 是一家位于旧金山的生物技术公司,致力于开发独创的系统,以延长药物的半衰期,优化药代动力学特性,提高药效,同时减少重要治疗方案的毒性。ProLynx 专注于解决尚未获得满足的医疗需求,凭借其独特技术填补这些空白 (www.ProLynxinc.com) 。联系方式:BD@ProLynxinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.