Konica Minolta dévoilera une nouvelle solution d’embellissement à bobine numérique au Labelexpo

MISSISSAUGA, Ontario, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd’hui sa participation au salon Labelexpo Americas à Chicago (Illinois), du 10 au 12 septembre, au kiosque 6545. Elle y présentera des appareils qui témoignent de son expertise et de son leadership dans le domaine de l’impression industrielle et de production.



Konica Minolta continue de procurer aux transformateurs d’étiquettes, aux imprimeurs commerciaux et aux propriétaires de marques les résultats uniformes de qualité supérieure attendus avec la nouvelle AccurioLabel 400. Cette toute récente presse à étiquettes de Konica Minolta comprend des toners CMJN, auxquels s’est ajouté un cinquième réservoir pour le toner blanc sec qui multiplie les possibilités créatives avec des applications blanc profond. Elle offre aussi des vitesses de production pouvant atteindre 131 pi/min et une résolution équivalant à 3 600 x 2 400 ppp.

La conviviale presse numérique à toner AccurioLabel 230 répond à la demande croissante pour des tirages courts et plus de personnalisation, et procure d’importants avantages opérationnels aux entreprises cherchant à produire leurs étiquettes à l’interne. Grâce à la vitesse d’impression de 77 pi/min, la production de courts tirages d’étiquettes se fait rapidement sur demande. L’interface utilisateur simple et le progiciel intégré permettent à n’importe qui de maîtriser l’appareil en un éclair, contrairement aux presses flexographiques traditionnelles qui exigent des compétences spécialisées.

Combinés, la production d’étiquettes et l’embellissement engendrent de formidables occasions de marketing dans tous les domaines. La JETvarnish 3D Web 400 de Konica Minolta, une nouvelle solution d’embellissement numérique entièrement alimentée à bobine qui combine parfaitement le vernissage UV sélectif, la dorure à chaud et l’impression de données variables en une seule passe, fera son entrée aux États-Unis lors du Labelexpo Americas.

Conçue pour combler les besoins changeants dans les secteurs des étiquettes autocollantes et des emballages flexibles, l’imprimante JETvarnish 3D Web 400 est la solution par excellence pour une réponse rapide, une qualité supérieure et une valeur accrue. Elle permet aux transformateurs et aux imprimeurs d’accélérer la mise en marché pour leurs clients et de rendre leurs étiquettes et emballages plus attrayants en magasin, tout en respectant leurs stratégies environnementales.

La polyvalente imprimante JETvarnish 3D Web 400 répond à une foule d’exigences relatives aux tirages courts, moyens et longs, par l’amélioration de l’impression en quadrichromie de base avec le vernissage UV sélectif et la dorure à chaud à données fixes ou variables sur supports plats ou embossés, ce qui facilite la gestion de plusieurs tirages ainsi que le versionnage.

Konica Minolta présentera aussi différentes solutions de gestion des couleurs et d’automatisation des processus documentaires ainsi que des technologies avancées de conversion numérique et de finition, le tout pour multiplier les occasions d’affaires et offrir plus de flexibilité à ses clients.

« Chez Konica Minolta, nous offrons un éventail de presses numériques à étiquettes convenant à toute taille de tirage pour que nos clients puissent percer les marchés lucratifs de la production d’étiquettes couleur et de l’emballage, explique Frank Mallozzi, président, Impression industrielle et de production. Si l’on se fie à l’accélération rapide de l’AccurioLabel 230 dans le marché de l’étiquette, l’AccurioLabel 400 devrait procurer une autre occasion parfaite de renforcer les relations avec les clients en les aidant à stimuler leur croissance. »

Les visiteurs au kiosque 6545 pourront écrire le nom d’un premier répondant, d’un membre du personnel militaire en service ou d’un vétéran sur une étiquette dans le cadre d’un hommage de Konica Minolta aux victimes du 11 septembre. Pour chaque nom inscrit, Konica Minolta versera 5 $ en soutien à deux de ses partenaires de responsabilité sociale d’entreprise, la Tunnel to Towers Foundation et le Wounded Warrior Project. Pour participer, repérez le drapeau.

Des experts seront sur place pour faire des démonstrations de produits et répondre aux questions, et des échantillons seront disponibles. Pour vous entretenir avec l’un des experts en produits de Konica Minolta au Labelexpo Americas, cliquez ici .

Konica Minolta tiendra une conférence de presse le mardi 10 septembre à 14 h 30 (HC), dans la salle 13 du centre des congrès. Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence ici.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta

