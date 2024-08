Porsche et Puma présentent une série limitée de chaussures de sport offertes exclusivement au Canada

Ces chaussures de sport spéciales célèbrent les 50 ans de la 911Turbo et l’ouverture prochaine du Centre d’expérience Porsche de Toronto





STUTTGART, Allemagne et TORONTO, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche célèbre le 50e anniversaire de la première 911 Turbo avec un événement spécial pour tous les passionnés de Porsche: une série exclusive de douze modèles de chaussures de sport, chacun étant limité à 911 paires, créée en collaboration avec la marque de vêtements de sport Puma. Les amateurs auront la chance d’acheter une édition canadienne exclusive de ces chaussures de sport commémoratives.

La conduite dans sa plus belle forme

Le lettrage « turbo » à la fois dynamique et classique à l’extérieur et le logo Porsche subtil sont inclus dans toutes les versions. Les amateurs de chaussures de sport apprécieront particulièrement la section du talon, qui reprend la forme caractéristique en queue de baleine de l’aileron arrière et des feux arrière rouges horizontaux du véhicule. Le talon est orné d’un écusson Porsche ton sur ton 3D. Le devant du laçage arbore une plaque amovible avec lettrage 50e anniversaire. Inspirée des sports motorisés, la \ silhouette « Road Rider » de Puma a été choisie pour tous les modèles.

Une légende fait le tour du monde

Chaque gamme est offerte exclusivement en série limitée de 911 paires seulement. Pour les motifs, les couleurs extérieures offertes par Porsche de 1975 à 1977. L’édition canadienne propose une palette de couleurs rouge Indien, noir et blanc. En plus de rendre hommage à l’héritage de la 911 Turbo, elle célèbre l’ouverture prochaine, à Toronto, du premier Centre d’expérience Porsche au Canada. Les chaussures de sport de série limitée seront livrées avec un ensemble supplémentaire de lacets blancs pour offrir un look encore plus personnalisé. Un sac noir exclusif Porsche Puma avec fermeture à glissière et bandoulière ajustable sert d’emballage, soulignant le caractère exclusif de cette série.

Les chaussures de série limitée « Canada » pour le 50e anniversaire de la Porsche 911 Turbo seront offertes à compter du 29 août 2024, au prix de 309.11 $ (PDSF). Les clients canadiens peuvent commander leur paire sur le site shop.porsche.ca ou à leur centre Porsche local.

À propos du groupe Porsche Lifestyle

La société Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, fondée en 2003, est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart et Porsche Design Management GmbH, Salzburg, ont combiné leurs ventes d’accessoires, de vêtements et d’articles de sport dans le secteur de la conception et des licences pour former le groupe Porsche Lifestyle. La mission de l’entreprise est d’offrir le style de vie Porsche à ceux qui poursuivent leurs rêves au-delà de l’automobile. Porsche Lifestyle transmet la fascination et la légende de Porsche dans divers milieux. Sous l’égide de Porsche, les marques Porsche Design, Porsche Lifestyle et Studio F. A. Porsche regroupent leurs forces au sein du groupe Porsche Lifestyle. Bien qu’elles partagent le même ADN et le même héritage, ces trois unités d’affaires indépendantes ont des profils de marque et des modèles d’affaires distincts.

PORSCHE DESIGN est une marque de conception exclusive animée par une passion pour la forme et la fonction. Fondée en 1972 par le professeur Ferdinand Alexander Porsche, elle est synonyme de précision et de perfection exceptionnelles à un haut niveau d’innovation technologique et d’une symbiose unique de fonctions intelligentes et de design épuré. Cela s’étend à l’ensemble de la gamme de produits, comme les montres, les lunettes, les valises et les sacs exclusifs ou les vêtements de sport, les appareils électroniques, l’immobilier et les hôtels.

PORSCHE LIFESTYLE est la marque d’accessoires exclusifs de Porsche. Chaque produit est imprégné de l’essence même du constructeur de voitures sport et de son héritage en sports motorisés, ce qui permet aux conducteurs et aux amateurs de faire partie de la communauté Porsche Lifestyle.

STUDIO F.A. PORSCHE est la référence en matière de solutions conceptuelles novatrices fondées sur la philosophie unique du professeur Ferdinand Alexander Porsche. Avec des bureaux à Zell am See, Ludwigsburg, Berlin et Los Angeles, le studio de conception crée des designs novateurs qui rehaussent la valeur du produit pour ses clients et qui représentent une symbiose parfaite entre forme et fonction. En 2021, Studio F. A. Porsche a remporté le prix Red Dot destiné à l’équipe de l’année.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Porsche et Puma présentent une série limitée de chaussures de sport offertes exclusivement au Canada (Vehicle Image): Porsche 911 Turbo 1975 ; (Sneaker Image): Les chaussures de série limitée «Canada» pour le 50eanniversaire de la Porsche 911Turbo

