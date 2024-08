Rezolve AI se asocia con ePages para llevar el comercio conversacional impulsado por la IA a más de 100.000 comercios en todo el mundo

Rezolve AI es una de las primeras empresas dedicadas en exclusiva a la IA que cuenta con su propio gran modelo de lenguaje (LLM), denominado brainpowa, que se espera que revolucione el comercio electrónico

NUEVA YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rezolve AI (Nasdaq: RZLV) («Rezolve» o «la empresa»), proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) diseñadas para el comercio, ha forjado una alianza estratégica con ePages, el mayor proveedor independiente de software de comercio electrónico para comercios minoristas en Europa, con el fin de mejorar la experiencia de comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas sirviéndose de la innovadora tecnología de IA de Rezolve AI.



La tecnología avanzada de Rezolve permite a los clientes interactuar con los sitios de comercio electrónico, en lugar del sistema de navegación anticuado asociado a las compras en Internet. Además, los clientes pueden interactuar con el personal de asistencia virtual para recibir actualizaciones sobre los pedidos, buscar la información de los productos y mucho más, en cualquiera de los 95 idiomas disponibles.

En el marco del acuerdo, Rezolve AI suministrará sus productos de vanguardia, incluidos Brain Assistant y Brain Commerce, a la amplia red de comercios de ePages. A cambio, ePages utilizará sus canales de marketing y promoción, como la ePages App Store, para vender los productos de Rezolve AI a su base de comercios actual y futura. Esta colaboración permitirá a los comercios ofrecer experiencias de compra personalizadas y proporcionar atención al cliente en tiempo real, lo que supone una revolución en la forma en que las empresas se relacionan con los clientes e impulsan las ventas.

«Estamos encantados de unir fuerzas con ePages y llevar nuestras soluciones de IA a su amplia red de comercios», afirmó Daniel M Wagner, consejero delegado (CEO) de Rezolve AI. «Esta asociación supone un hito importante en nuestra labor de revolucionar el sector del comercio electrónico. Al combinar el potente software de comercio electrónico de ePages con la tecnología de IA de vanguardia de Rezolve, logramos que las empresas puedan ofrecer experiencias de compra personalizadas y atención al cliente en tiempo real. Juntos, esperamos redefinir la forma en que las empresas se relacionan con los clientes e impulsan las ventas».

El gran modelo de lenguaje (LLM) patentado por Rezolve, brainpowa, está personalizado y se centra en el comercio y la venta al por menor, y permite el «comercio conversacional» y el pago instantáneo en 95 idiomas. La plataforma de interacción basada en IA de Rezolve proporciona a los clientes un motor de ventas impulsado por la IA generativa diseñado para mejorar significativamente la búsqueda, el asesoramiento y la generación de ingresos en el espacio minorista digital.

Brainpowa es un modelo lingüístico de IA diseñado para entender el contexto de las palabras de una frase, teniendo en cuenta las palabras que vienen antes y después. «ePages, el mayor proveedor independiente de software de comercio electrónico de Europa, está especializado en facilitar un comercio electrónico potente a las pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, más de 100.000 empresas de 70 países gestionan tiendas en Internet profesionales basadas en el software en la nube de ePages, con hasta 15 idiomas y optimizadas para dispositivos móviles. Gracias a las actualizaciones automáticas y a las nuevas integraciones, las tiendas de Internet de ePages están siempre al día de las últimas tendencias en comercio electrónico», señaló Wilfried Beeck, consejero delegado (CEO) de ePages.

Al cerrar la brecha entre los compromisos promocionales y las transacciones de venta, Rezolve permite a las empresas vender al instante en el punto de interés. A través de diversos desencadenantes dentro y fuera de Internet, como las redes sociales, la impresión y la geolocalización, se guía a los consumidores de forma eficiente a un flujo de compra «Instant Checkout» que les permite realizar compras con una sola acción. Este enfoque innovador transforma cada interacción del consumidor en una posible oportunidad de compra.

La alianza entre Rezolve y ePages supone un importante paso adelante en el sector del comercio electrónico, ya que combina la tecnología de IA más avanzada con un potente software para tiendas de Internet. Juntas, pretenden revolucionar la forma en que las empresas se relacionan con los clientes e impulsan las ventas.

Acerca de ePages

ePages (www.epages.com) es el proveedor líder de plataformas de comercio electrónico basadas en la nube para pequeñas y medianas empresas de Europa. Más de 100.000 empresas gestionan sus sitios web y tiendas en Internet con ePages. Con más de 80 socios tecnológicos, ePages ofrece funciones innovadoras para marketing en Internet, mercados, portales de comparación de precios, pago, envío, planificación de recursos empresariales (ERP) y mucho más. ePages colabora con proveedores de alojamiento web, proveedores de servicios de pago, empresas de telecomunicaciones y logística, así como con fabricantes de soluciones ERP, CRM y TPV, para ofrecer a sus clientes pymes soluciones de comercio de primera clase. La empresa tiene su sede en Hamburgo y cuenta también con oficinas en Berlín, Jena, Londres, Barcelona y Bilbao.

Acerca de Rezolve AI

Rezolve AI lidera el sector del comercio móvil con su plataforma de compromiso de vanguardia basada en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Rezolve AI redefine el compromiso móvil, al permitir a los minoristas, marcas y fabricantes establecer conexiones dinámicas con los consumidores a través de dispositivos móviles y de escritorio. La plataforma impulsada por la IA simplifica el proceso de compra, ofreciendo información relevante y facilitando transacciones fluidas con un solo toque. Con su compromiso con la innovación, Rezolve AI determina el futuro del comercio digital, donde la tecnología se entrelaza eficientemente con el comercio en favor de las empresas y los consumidores. Nuestra plataforma escalable ofrece a los comercios soluciones prácticas para captar a los consumidores de forma eficaz, manejando grandes volúmenes de tráfico y recopilando valiosos datos de interacción en tiempo real. La empresa se fundó en 2016, tiene su sede en Londres, Reino Unido, y cuenta con oficinas en todo el mundo.

Para obtener más información, visite www.rezolve.com

Contacto de prensa de Rezolve:

Urmee Khan

Jefa global de comunicaciones

urmeekhan@rezolve.com

+44 7576 094 040

Fuente: Rezolve AI

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.