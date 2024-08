Harfang annonce une découverte de lithium à Serpent-Radisson, Québec

MONTRÉAL, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « Société ») (TSX.V : HAR) est heureuse d'annoncer une autre découverte de lithium sur sa propriété Serpent-Radisson (la « Propriété ») détenue intégralement et située dans la région de Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Figure 1). La découverte de cristaux de spodumène dans des dykes de pegmatite, nommée Milou, se situe à environ 1,8 kilomètres au nord-est de l'indice de lithium Améliane (Figures 2 et 3).



Points saillants

Résultats suggérant un potentiel de système de dykes empilés : La découverte Milou suggère une possible série de dykes de pegmatite porteurs de spodumène à faible pendage vers le sud-est et sub-parallèles (un système empilé). Tester cette hypothèse nécessitera d'examiner un corridor potentiel de 400 à 500 mètres de large (épaisseur réelle), augmentant ainsi la probabilité de découvertes supplémentaires de lithium sur la propriété.

La découverte Milou suggère une possible série de dykes de pegmatite porteurs de spodumène à faible pendage vers le sud-est et sub-parallèles (un système empilé). Tester cette hypothèse nécessitera d'examiner un corridor potentiel de 400 à 500 mètres de large (épaisseur réelle), augmentant ainsi la probabilité de découvertes supplémentaires de lithium sur la propriété. Milou livre des échantillons de lithium à haute teneur allant jusqu'à 2,97 % Li 2 O : Des échantillons de roche choisis provenant de la découverte Milou, prélevés sur de nombreux dykes de pegmatite affleurants, ont donné des résultats d'analyse mettant en évidence des teneurs de 2,97 % Li 2 O, 2,17 % Li 2 O et 2,03 % Li 2 O.

Résultats préliminaires positifs du programme d'exploration de l'été 2024 : La Société a reçu et traité le premier lot de résultats d'analyse du programme d'exploration de l'été 2024 dans la région de Eeyou Istchee Baie-James, confirmant de nouvelles pegmatites porteuses de lithium.



« Il s'agit d'un développement significatif pour nos efforts d'exploration dans la région de la Baie-James », a commenté M. Vincent Dubé-Bourgeois, président et chef de la direction par intérim. « La découverte Milou étend le système minéralisé plus au nord et offre des évidences supplémentaires du potentiel empilement de dykes de pegmatite porteurs de spodumène. Notre équipe est très encouragée par ces résultats et nous sommes impatients de mieux comprendre le potentiel en lithium de la région. »

Potentiel de minéralisation de lithium cachée dans la zone d'empilement

La découverte Milou, située à environ 1,8 km au nord-est de l'indice Améliane, pourrait représenter l'extension nord d'un grand système de pegmatites à lithium. Les observations de terrain à Milou incluent des azimuts et pendages similaires à ceux d'Améliane, renforçant ainsi l'hypothèse d'un empilement possible de dykes de pegmatite porteurs de spodumène à faible pendage et sub-parallèles, tel que suggéré précédemment par Harfang (voir le communiqué de presse du 6 décembre 2023).

Les deux traces de pegmatites projetées sont séparées d'environ 1 000 mètres en surface, indiquant la présence d'une zone mesurant de 400 à 500 mètres de large (épaisseur réelle) pouvant contenir plusieurs dykes porteurs de spodumène (Figures 4 et 5). Les pegmatites observées et testées sont hautement fractionnées et riches en béryllium, un contexte magmatique favorable.

Cette zone potentielle d'empilement offre des opportunités d'exploration encourageantes pour une minéralisation de lithium cachée, comparable en largeur au corridor de 500 mètres du système CV5 Shaakichiuwaanaan (anciennement Corvette) de Patriot Battery Metals Inc.

Lithium à haute teneur à Milou

Les échantillons de roche de la découverte de lithium à Milou ont retourné des teneurs allant jusqu'à 2,97 % Li 2 O (13 800 ppm Li), dont quatre (4) échantillons dépassant 2 % Li 2 O et trois (3) autres échantillons au-dessus de 1,3 % Li 2 O. La Table 1 présente les résultats d'analyse des roches de la découverte Milou au-dessus de 0,25 % Li 2 O, la valeur seuil pour les indices de lithium. Ces échantillons ont été prélevés durant la phase initiale du programme estival. Il est important de noter que les échantillons de roche sont sélectifs par nature et peuvent ne pas représenter les teneurs moyennes.

Table 1. Résultats des échantillons de roche choisis à la découverte Milou.

Les coordonnées sont présentées en NAD83 UTM Zone 18.

ÉCHANTILLON ESTANT NORDANT Li 2 O (%) 1344539 361847 5885685 2.97 1344542 361864 5885707 2.17 1344543 361891 5885723 2.03 1344540 361850 5885692 2.00 1344544 361890 5885729 1.86 1344545 361888 5885733 1.78 1344541 361862 5885682 1.31 1344546 361913 5885783 0.37

Concentration de cristaux de spodumène dans des pegmatites hautement fractionnées

Les cristaux de spodumène varient de 2,5 à 25 centimètres de longueur avec des concentrations allant jusqu'à 30 % (Figure 6). De petits cristaux de béryl sont également présents aux côtés du spodumène. Les dykes de pegmatite sont exposés de manière irrégulière sur une longueur cumulative d'environ 100 mètres, orientés ENE et plongeant d'environ 25° à 30° vers le sud-est (Figures 4 et 5). L’épaisseur des dykes est estimée à environ 5 mètres. Les analyses de terrain effectuées sur des cristaux de muscovite à l'aide d'un instrument XRF portable indiquent des ratios potassium/rubidium similaires (<15) à ceux d'Améliane, généralement associés à des pegmatites fertiles.

Découvertes supplémentaires de béryllium, de césium et de tantale

Quatre (4) indices de béryllium ont été découverts dans le champ de pegmatites au sud-est de Serpent-Radisson avec des teneurs atteignant 1,27 % Be (Figure 3). Les valeurs de césium ont atteint jusqu'à 597 ppm dans une pegmatite située à environ 200 mètres à l'ouest de l'indice Améliane. Plus au sud, les résultats pour le tantale ont atteint 1 404 ppm Ta 2 O 5 (1 150 ppm Ta).

Phase initiale réussie du programme d'exploration de 2024

La première phase d’échantillonnage de l’été 2024 sur la propriété Serpent-Radisson a permis de découvrir de nouveaux indices d’éléments critiques et stratégiques, dont le lithium et le béryllium, dans des dykes de pegmatite. Ce communiqué met en lumière les plus hautes teneurs en lithium obtenues à partir de 108 échantillons de roches collectés au cours des quinze premiers jours du programme estival et analysés par ActLabs à Val-d’Or.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de qualité

Chaque échantillon de roche collecté sur le terrain a été identifié et envoyé à ActLabs (Val-d’Or, Québec), un laboratoire commercial certifié, pour être analysé pour le lithium et un ensemble d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés en utilisant la méthode RX1 et analysés par ICP-OES & ICP-MS (UT7) pour 55 éléments, y compris Li (15 ppm – 5 %) après une fusion totale au peroxyde de sodium. Les analyses au-dessus des limites de détection pour le béryllium ont été réanalysées en utilisant la méthode 8-Peroxyde ICP-OES. Une procédure stricte de contrôle de la qualité (QA/QC) a été mise en place, avec un matériel de référence certifié (CRM) et un échantillon blanc insérés dans la chaîne d'échantillons pour chaque lot de 50 échantillons.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Vincent Dubé-Bourgeois

Président et chef de la direction par intérim

info@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.

