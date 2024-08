EBC Financial Group ยกระดับความรู้ทางการเงินเชื่อมโยงกับเทรดเดอร์ในภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปความรู้ทางการเงินของ EBC Financial Group ที่จังหวัดยะลาของประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญด้านการศึกษาและเทคนิคการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน วิทยากรพิเศษและทีมงาน EBC Financial Group ให้ความรู้แก่ชาวภาคใต้ของประเทศไทย งานสัมมนาเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินและให้ความรู้ด้านบริการต่างๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อทางการของ EBC ส่งเสริมการซื้อขายที่ปลอดภัย มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนให้แก่ทุกคน

EBC Financial Group จัดงานแบ่งปันความรู้ทางการเงินให้แก่ชาวจังหวัดยะลา ยกระดับข้อมูลด้านการค้า มาตรการรักษาความปลอดภัย และการศึกษาระดับชุมชน

EBC Financial Group (EBC) ประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งล่าสุด ณ จังหวัดยะลา ประเทศไทย กิจกรรมเน้นไปที่บรรยายให้ข้อมูลด้านการค้าจากผู้เชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคการลงทุนในระดับภูมิภาคภายในงานวิทยากรพิเศษได้เน้นย้ำถึงประวัตและรักษามาตราฐานด้านความปลอดภัยของ EBC Financial Group และอธิบายถึงขั้นตอนการรักษาพื้นฐานด้านความปลอดภัยของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากล เพื่อปิดโอกาสจากการถูกแอบอ้างจากมิจฉาชีพและลดแนวโน้มการถูกหลอกลวงขงผู้ใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสามรถเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการต่างๆและได้รับข้อมูลช่องทางติดต่อที่ถูกต้องและความพยายามในการรักษาสภาพแวดล้อมการซื้อขาย เพื่อมอบบริการได้มาตราฐานแก่ผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรม

งานนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มั่นคง ความร่วมมือดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เห็นกรณีต่างๆ ที่การร่วมมือด้านความมั่นคงได้เสริมสร้างเสถียรภาพในกับผู้ใช้งานภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในปี 2021 ประเทศไทยได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านการฝึกซ้อมร่วมกัน และในปี 2024 สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSA) ของสิงคโปร์ได้ต่ออายุความร่วมมือกับ FS-ISAC เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ในภาคบริการทางการเงิน ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้ประเทศและองค์กรต่างๆ สามารถรับมือต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่หลายช่องทาง และความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การฉ้อโกงทางออนไลน์ การหลอกลวง และการฟอกเงิน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องความสมบูรณ์ของตลาด และส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

การขยายการศึกษาทางการเงินสู่ภาคใต้ของประเทศไทย

หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีในภาคใต้ของประเทศไทย EBC Financial Group ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการมอบความรู้ด้านการเงิน โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้และการศึกษาด้านการเงินในระดับภูมิภาค โดยครอบ คลุมในหัวข้อบรรยายต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาดขั้นสูงและกลยุทธ์การซื้อขาย รวมถึงการใช้เทคนิค DiNapoli Levels ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงคาดการณ์ที่ช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาด

เพิ่มศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ผ่านความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

EBC Financial Group มุ่งมั่นที่จะขยายความคิดริเริ่มด้านการศึกษาและสร้างชุมชนทางการเงินที่มีความรู้และข้อมูลในภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนนี้จะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินและแนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเช่น เทคนิค DiNapoli Levels เพิ่มความเข้าใจและพัฒนาทักษะของเทรดเดอร์ในภูมิภาค

สำหรับอนาคต EBC มีแผนที่จะขยายโปรแกรมการศึกษาไปจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เช่น จังหวัดหาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค ความพยายามนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์การเทรดได้มาตนาฐานเปิดโอกาสให้ทุกคนสามรถทำธุรหรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีสำนักงานประจำการอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายรวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสถาบันในวงการการเงิน เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ กฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ในหมู่เกาะเคย์แมน

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอ บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตร ในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของ ประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์สัมมนามอบ ความรู้ให้แก่สาธารณะชนในหัวข้อ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมในปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

