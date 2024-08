Rarespawn Ventures y Spectatr firman memorándum de entendimiento para el desarrollo de una plataforma de juegos de fantasía, deportes y deportes electrónicos, prometiendo soluciones innovadoras para la participación de los fanáticos

SINGAPUR, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rarespawn Ventures y Spectatr, anunciaron hoy la firma de un memorándum de entendimiento (MdE) para el desarrollo de una plataforma de fantasía innovadora para promover la participación de los fanáticos de juegos, deportes y deportes electrónicos en todo el mundo. Esta asociación combina la amplia experiencia en el sector y la red de distribución de Rarespawn Ventures con la competencia técnica de Spectatr en el desarrollo y personalización de productos.

Rarespawn Ventures, un grupo de entretenimiento de futura generación y creador de emprendimientos globales, utilizará sus subsidiarias y su sólida red de distribución para promover y comercializar la próxima plataforma de fantasía. La empresa también asegurará conformidad total de todos los requisitos regulatorios para una experiencia perfecta de los fanáticos.

Spectatr, reconocida por sus soluciones impulsadas por IA en el sector de deportes y deportes electrónicos, liderará el desarrollo y operación de la plataforma de fantasía. La empresa también adaptará la plataforma para satisfacer las demandas de mercado localizadas como parte de la estrategia de posicionamiento en el mercado del proyecto.

La asociación se forma en medio de un aumento significativo en el mercado global de juegos de fantasía en línea, que se proyecta que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) robusta del 21,2%. Las previsiones indican que el mercado aumentará de USD 74,7 mil millones en 2023 a USD 419,9 mil millones para 2032.1

Estamos encantados de embarcarnos en este emprendimiento con Spectatr, fusionando juegos de fantasía, deportes y deportes electrónicos en una plataforma inmersiva que redefinirá el entretenimiento", dijo Samson Oh, director ejecutivo de Rarespawn Ventures. "La experiencia de Spectatr en crear experiencias de juego personalizadas, combinada con nuestros canales de distribución líderes en el sector, nos posiciona para ofrecer una plataforma de entretenimiento de futura generación para los fanáticos de todo el mundo".

"Estamos encantados de trabajar con Rarespawn Ventures para ser los pioneros de un producto innovador de nueva era y llevar una plataforma de fantasía innovadora e interactiva al mercado", comentó Rishabh Bhansali, fundador Spectatr. Al combinar nuestra vasta experiencia en el desarrollo de soluciones de participación de los fanáticos con el profundo conocimiento del sector de Rarespawn Ventures, nuestro objetivo es mejorar significativamente la experiencia general de los fanáticos y establecer nuevos estándares para la participación de los fanáticos".

Acerca de Rarespawn Ventures

Rarespawn Ventures es un grupo de entretenimiento de futura generación y desarrollador de emprendimientos global que une los juegos, deportes electrónicos y entretenimiento a través de tecnología de vanguardia, contenido premium y soluciones mediáticas estratégicas. Rarespawn Ventures es la empresa holding de Dynamite Games, GosuGamers, Cargo Studio y Decentralised Gaming Ventures. Para más información visite, https://rarespawnventures.com/ .

Acerca de Spectatr

Spectatr es una empresa dinámica de innovación tecnológica deportiva orientada a crear mayor participación centrada en el usuario. Nuestro objetivo es potenciar soluciones de visualización inmersivas para los aficionados a los deportes y deportes electrónicos. Nuestros productos abarcan soluciones de fantasía y contenido impulsado por IA, participación on-stream, entre otros. Para más información visite, http://www.spectatr.gg .

Contacto de medios

Shaun Leong

Gerente de relaciones públicas y comunicaciones

Rarespawn Ventures

(e): shaun.leong@rarespawnventures.com

(m): +65 9199 1606

