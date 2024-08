In discussion: access to justice

The presentation will cover: civil and criminal legal aid

civil justice

court modernisation

court backlogs

physical legal infrastructure It will be followed by a Q&A session. We look forward to you joining us in our Wales office to delve into a vital topic for practitioners of all levels, in all specialities. Trafodaeth: Mynediad at Gyfiawnder Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir gan ein pennaeth cyfiawnder, Richard Miller, yn bwrw golwg ar ein gwaith ar fynediad at gyfiawnder. Byddwn yn cynnig cyngor allweddol ar sut i lywio'r amgylchedd cynyddol anodd i gefnogi eich ymarfer. Bydd y cyflwyniad yn cynnwys: cymorth cyfreithiol sifil a throseddol

cyfiawnder sifil

moderneiddio’r llysoedd

ôl-groniadau’r llysoedd

seilwaith cyfreithiol ffisegol Bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn. Edrychwn ymlaen at eich cwmni yn ein swyddfa yng Nghymru pan fyddwn yn ymchwilio i bwnc hanfodol i ymarferwyr ar bob lefel, ym mhob arbenigedd. Event details Date: Thursday 17 October 2024

Time: 1.30pm to 3pm

Location: The Law Society Wales office, Cardiff

Price: free Manylion y digwyddiad Dyddiad: Dydd Iau 17 Hydref 2024

Amser: 1.30pm i 3pm

Lleoliad: Swyddfa Cymdeithas y Cyfreithwyr Cymru, Caerdydd

Pris: am ddim Sign up for the event Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad

