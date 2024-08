Notified 與 TIRI 協助台灣企業拓展全球據點

合作將聯手提供資源、服務和專業平臺,

以 加强投資者關係能力及拓展教育機會

紐約, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified,一家備受全球投資者關係與公共關係專業人員信賴的科技夥伴與台灣投資人關係協會 (TIRI)攜手合作,為台灣公司提供 不僅僅Notified 整套先進的投資人關係溝通解決方案、更包括面向全球資本市場的道路以及更强大的市場洞察力。同時,透過Notified在美國這個全球最大資本市場的廣泛聯繫,雙方的合作將為台灣企業開拓國際市場新契機。

透過此合作,Notified 也將與 TIRI 的會員接觸,並提供從白皮書到網路研討會等教育資源。

Notified 總裁 Nimesh Davé 表示:「我們與 TIRI 的合作關係,展現我們在支持台灣企業敘事者的使命上,向前邁進了重要的一步」。「透過提升IR專業的最新技術,專業平臺和創造直通台灣充滿活力的商業環境道路上,我們將賦予投資者關係人員深化利害關係受衆聯繫的能力,好讓他們能自信地在國際市場上縱橫馳騁」。

「我們很高興歡迎 Notified 加入 TIRI 大家庭。我們一直希望具有國際視野、能夠推動投資者關係創新的合作夥伴加入,而 Notified 的專業知識和全面解決方案與我們的願景不謀而合」,"TIRI 董事長 Jonny Kuo 表示。「透過與 Notified 的合作,我們將共同推動IR專業,讓台灣上市櫃公司有最好的工具及服務面向國際資本市場,吸引更多外資加強對台灣上市櫃公司的投資」。

Notified 的投資人關係平台可讓當下的投資人關係專業人員高效地管理關鍵任務溝通與複雜的法規要求,提供所需的全面工具,以加深主要利害關係人之間的互動與信任。請造訪Notified.com了解更多資訊。

關於 Notified

在 Notified,我們提倡企業說敘事者。我們為投資者關係和公共關係專業人士提供工具、技術和專業知識,讓他們能夠有力、有效、完美地講述自己的企業故事。

在全球 10,000 多家客戶的信賴下,我們以一整套世界級、獲獎無數的解決方案和專業的客戶服務團隊,讓投資者關係和公共關係團隊能夠掌控他們的企業故事。我們的端對端溝通解決方案包括 GlobeNewswire 新聞稿發佈、社交聆聽和媒體監控,法説會網上直播與電話會議、投資人關係網站和投資人日等。

有了 Notified,您的故事從這裏開始。

如需瞭解更多資訊,請造訪notified.com、訂閱我們的部落格並在LinkedIn 上關注我們。

Notified 是 West Technology Group, LLC 的一部分,由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) 管理的某些基金的聯屬公司所管控。



關於台灣投資人關係協會 (TIRI)

TIRI 台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute)是專為台灣上市櫃、興櫃、公開發行、創櫃公司,負責經營團隊、股東、證券分析師、資本市場和主管機關之間溝通的企業經理人而設的專業協會,致力推進台灣投資人關係的實踐及其成員的專業能力和地位,並加強與國際資本市場接軌。

媒體聯絡人

Caroline Smith: Caroline.smith@icrinc.com

