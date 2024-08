Síndrome de Intestino Corto: Pérdida de Acceso Venoso a Través de Líneas PICC versus Trasplante de Intestino Delgado

Las personas con síndrome de intestino corto corren un riesgo de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a líneas centrales y pérdida de acceso venoso

Sin pérdida progresiva de acceso venoso, en una etapa crítica donde las opciones son altamente invasivas, se indica el trasplante intestinal.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- La gestión del acceso vascular debe ser parte de una estrategia integral y multidisciplinaria que tenga como objetivo, como primer paso, preservar el espacio vascular de los niños que requieren nutrición parenteral a largo plazo. La pérdida crítica de accesos vasculares con el agotamiento progresivo del espacio vascular es, per se, una de las indicaciones para el trasplante intestinal, según las pautas de la Asociación Americana de Gastroenterología y la ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo), respectivamente.

Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres (CLABSI) son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes dependientes de la nutrición periférica.

Lea el artículo del Dr. Grimaldi AQUÍ.

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas, comenta: "El síndrome de intestino corto es un diagnóstico brutal y la pérdida de acceso venoso conduce a un acceso de último recurso que puede incluir intentos transhepáticos (hígado), inserción directa en la aurícula derecha (corazón) y en la vena gonadal".

El Dr. Vigna agrega: "Afortunadamente, existen catéteres hidrofílicos en el mercado que tienen propiedades diferentes al tubo estándar de catéter de poliuretano y silicona, que reducen la agregación plaquetaria en el tubo que crea coágulos y reducen la colonización bacteriana que ocurre al estar expuestos a la piel".

El Dr. Vigna concluye: "Los adultos y niños con síndrome de intestino corto corren un grave riesgo de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a líneas centrales y pérdida recurrente de acceso venoso debido a la trombosis, ya que dependen de las líneas. Sin una pérdida progresiva de acceso venoso, en una etapa crítica donde las opciones son altamente invasivas, se indica el trasplante intestinal".

La sepsis es una lesión de múltiples órganos debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a los órganos del cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Es una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

¿Qué es la trombosis venosa profunda? Es un coágulo sanguíneo en una o más venas profundas del cuerpo que puede ser una oclusión parcial o completa.

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas las líneas PICC y los Med-Ports que conducen a sepsis y trombosis venosa (coágulos sanguíneos). Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados se especializan en responsabilidad de productos y casos de mala praxis médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

Lea más sobre las complicaciones de la línea PICC y cómo podemos ayudar en nuestro sitio web.

