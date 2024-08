Andamios Reabsorbibles con Fármacos: Esperanza para Quienes Padecen Enfermedades Vasculares Debajo de la Rodilla

Dr. Greg Vigna

El estudio cuestiona la práctica de realizar angioplastias repetidas para estenosis recurrente de las arterias debajo de la rodilla

La práctica de realizar angioplastias repetidas para la claudicación no es poco común, aunque su beneficio terapéutico a largo plazo es cuestionable.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Este estudio es importante ya que cuestiona la práctica de realizar angioplastias repetidas para la estenosis recurrente de las arterias debajo de la rodilla. La angioplastia está indicada para vasos ocluidos o parcialmente ocluidos donde hay flujo sanguíneo disminuido. Desafortunadamente, cualquier agravación de las células en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos puede desencadenar eventos fisiológicos normales que estimulan la agregación plaquetaria y causar oclusión. Creo que los nuevos dispositivos, con propiedades compartidas por los stents cardíacos, deberían convertirse en el estándar de atención para pacientes con lesiones debajo de la rodilla y por encima de un tercio superior de la pierna, ya que los resultados son superiores.

La tríada de Virchow siempre ha sido fundamental para el estudio de la trombosis vascular e incluye 1) hipercoagulabilidad de la sangre, 2) alteraciones del flujo sanguíneo en los vasos, y 3) lesión de la pared vascular también conocida como daño endotelial. La angioplastia puede perturbar el revestimiento endotelial causando daño a la pared vascular y puede estimular la trombosis y llevar a síntomas empeorados. Este andamio reabsorbible que libera everolimus colocado en el momento de la angioplastia parece proteger contra la trombosis.

La práctica de realizar angioplastias repetidas para la claudicación no es infrecuente a pesar de que su beneficio terapéutico a largo plazo es cuestionable. Este es un estudio importante ya que debería desplazar la práctica de tratamiento recurrente del dolor en las extremidades inferiores debido al flujo sanguíneo disminuido y la isquemia crónica amenazante para la extremidad.

Para aprender sobre la tríada de Virchow: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539697/#:~:text=In%20theory%2C%20Virchow's%20triad%20postulates,Vessel%20wall%20injury%2F%20Endothelial%20damage

Dr. Vigna es un abogado de California que se enfoca en lesiones neurológicas catastróficas, amputaciones y otras lesiones graves y tiene una práctica de litigios nacional. Es médico certificado en Medicina Física y Rehabilitación, un Planificador Certificado de Atención de por Vida, un experto en lesiones de la médula espinal, parálisis cerebral, síndrome de cauda equina, accidente cerebrovascular, amputación y lesión cerebral traumática. Vigna Law Group tiene una asociación no exclusiva con Ben Martin Law Group, una firma en Dallas, Texas. Ben Martin es un abogado nacional de litigios farmacéuticos y abogado de lesiones personales en Dallas, Texas.

