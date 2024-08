在瑞士举办的 2024 年欧洲医学教育学会年会上，费萨尔国王专科医院和研究中心将展示其医学教育创新成果

沙特阿拉伯利雅得, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSHRC) 将参加 2024 年欧洲医学教育学会 (AMEE) 国际年会。这是该机构连续第二年参加本次年会,彰显其进一步扩展全球影响力的决心。 本次年会将于 8 月 26 日至 28 日在瑞士巴塞尔举行,汇聚了全球医学教育和医疗领域的领军人物。

今年,KFSHRC 重点致力于优化临床实践,提升患者疗效,提高学习者的满意度和安全性。 KFSHRC 旨在通过分享其丰富的知识,推动全球医学教育的进步;这一举措不仅可以让学员和患者受益,更能对全球医疗社区产生深远的积极影响。

KFSHRC 将重点展示其在医学教育领域运用前沿技术取得的卓越成就,特别是在虚拟模拟和互动学习平台方面的创新应用,极大地提升了学员的临床决策能力。 这些创新成果显著提升了临床培训的质量,完善了患者安全协议,培养了一批高度专业的医疗人才,可以满足全球医疗行业不断变化的需求。

KFSHRC 教育与培训总监 Esam Albanyan 博士强调,该医院参加本次年会与其战略目标高度契合,即致力于成为全球医学教育和患者护理的领导者。 他特别指出,参加 AMEE 2024 将为建立新的知识合作伙伴关系提供宝贵机会,并促进与国际机构的专业经验交流,从而培养应对未来医疗挑战的医学能力,同时推动患者治疗效果和安全性达到卓越水平。

学术与培训事务执行副主任 Ali AlShehri 博士深入阐述了 KFSHRC 对于本次年会的卓越贡献,包括展示将先进技术融入医学教育的前沿项目,如临床培训中的模拟与创新。 KFSHRC 还将分享其在课程开发方面的成功经验,介绍如何利用现代教育方法,应对全球医学教育中的挑战,并将提升患者护理质量作为核心目标。

KFSHRC 的教育与培训办公室致力于制定综合培训课程,运用模拟技术提升实践技能,推广现代培训方法,以此鼓励学员积极参与决策过程,从而发挥着至关重要的作用。 凭借卓越的努力,该部门不仅显著提升了患者护理的质量与安全,还成功营造了追求研究卓越的文化氛围,同时发表了大量科学出版物。

KFSHRC 参加 AMEE 2024 充分体现了其通过创新与合作在推动医学教育进步、提升医疗成果和保障患者安全方面的坚定承诺。 作为中东和非洲地区首屈一指的学术医疗中心,KFSHRC 凭借卓越的全球排名不断赢得赞誉,这反映了其在教育和医疗领域不断取得卓越成就的坚定努力。

如需了解更多信息,请联系:

Essam AlZahrani 先生,媒体事务主任,0555254429

Abdullah Alown 先生,媒体协调主任,0556294232

此公告随附的照片可在以下网址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073be12-85b7-44e1-b619-37b9421b2fc3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.