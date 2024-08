KFSHRC 於瑞士舉辦的 2024 年歐洲醫學教育學會年會中，展示醫療教育創新成果

利雅得,沙特阿拉伯, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre(費薩爾國王專科醫院和研究中心,簡稱 KFSHRC)參與 2024 年歐洲醫學教育學會 (AMEE) 年度大會,連續第二年加入此盛會,藉此進一步擴展其環球足跡。 大會於 8 月 26 日至 28 日在瑞士巴素爾舉行,屆時全球醫學教育及醫療保健領袖將聚首一堂。

今年,KFSHRC 的重點是完善臨床的實踐、改進病患者治療成果,以及提高學習者的滿意程度和安全。 KFSHRC 透過分享知識,致力為環球醫療教育的發展作出貢獻,不僅幫助受訓人員及患者,亦令全球的醫療保健社群受惠。

KFSHRC 在醫療教育中善用尖端科技突顯其成功之處,例如虛擬仿真及互動式學習平台,這些技術都顯著提升了受訓人員的臨床決策技巧。 這類創新令臨床培訓的質素獲得重大改善,建立更佳的患者安全常規,以及培育擁有卓越能力的醫療專業人員,以便滿足此行業在全球不斷變化的需求。

KFSHRC 的首席教育及培訓總監 Esam Albanyan 醫生強調,其醫院的參與正符合成為醫療教育及患者護理範疇全球領導者的策略目標。 他指出,參加 2024 年歐洲醫學教育學會年會 (AMEE 2024) 有助促進與國際機構建立新的知識合作夥伴關係,同時交流專業知識,培養醫療能力以應對未來醫療保健的挑戰,並於患者治療成果及安全方面推動卓越的表現。

學術及培訓事務的副執行董事 Ali AlShehri 醫生則進一步闡釋 KFSHRC 對大會的貢獻,包括提出將科技融入醫療教育的先進計劃,例如在臨床培訓的模擬實況及創新。 KFSHRC 亦會分享在制定課程中的成功經驗,採納現代化的教育方式,並且在專注於改善病患者護理的情況下,應對醫療教育所面對的全球挑戰。

KFSHRC 的教育及培訓辦事處 (Education and Training Office) 對於制定綜合培訓課程、利用模擬技術培育實踐技能,以及促進現代化培訓方式而讓受訓人員積極參與決策等,均發揮了重要作用。 該部門努力提升了患者的護理質素及安全,同時亦培養出優秀卓越的研究文化,並發表了大量科研刊物。

KFSHRC 參與 2024 年歐洲醫學教育學會年會,突顯對推進醫療教育的承諾,通過創新與合作,提升醫療保健的成果和患者的安全。 此機構一直獲公認為中東及非洲地區頂尖的學術醫療中心,加上在全球排行榜中名列前茅,反映出對卓越教育及醫療保健所作出堅定不移的承擔。

欲了解更多資訊,請聯絡:

Essam AlZahrani 先生,署理傳媒事務總監,電話:0555254429

Abdullah Alown 先生,傳媒協調總監,電話:0556294232

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://prdesk.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/Dowthe nloadFile?source=pnr&Id=1073be12-85b7-44e1-b619-37b9421b2fc3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.