KFSHRC จัดแสดงนวัตกรรมการศึกษาด้านการแพทย์ที่งาน AMEE 2024 ในสวิตเซอร์แลนด์

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย , Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- โรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์วิจัย King Faisal (KFSHRC) กำลังขยายการดำเนินงานสู่ระดับโลกโดยเข้าร่วมการประชุม International Association for Medical Education in Europe (AMEE) Conference ประจำปี 2024 เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคมที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาพบปะกัน

ในปีนี้ จุดมุ่งเน้นของ KFSHRC อยู่ที่การปรับแนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิกให้ดียิ่งขึ้น ช่วยปรับปรุงผลการรักษาของผู้ป่วย ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้เรียน KFSHRC มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านการแพทย์ในระดับโลกโดยการแบ่งปันความรู้ของตน ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์แก่ชุมชนการดูแลสุขภาพทั่วโลกอีกด้วย

KFSHRC จะเน้นย้ำถึงความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยในการศึกษาด้านการแพทย์ เช่น การจำลองเสมือนจริง และแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ ซึ่งช่วยยกระดับทักษะการตัดสินใจทางคลินิกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมทางคลินิกที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เกณฑ์วิธีด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ดีขึ้น และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถสูง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคส่วนนี้ทั่วโลก

ดร. Esam Albanyan หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมของ KFSHRC เน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาลในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย เขาเน้นย้ำว่าการเข้าร่วมงาน AMEE 2024 จะช่วยสร้างความร่วมมือด้านความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกับสถาบันนานาชาติเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแพทย์ในการรับมือกับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพในอนาคต อีกทั้งยังขับเคลื่อนความเป็นเลิศในด้านผลการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ดร. Ali AlShehri รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการและการฝึกอบรม กล่าวถึงการสนับสนุนของ KFSHRC ในงานประชุมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอโปรแกรมขั้นสูงที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษาด้านการแพทย์ เช่น การจำลองสถานการณ์และนวัตกรรมในการฝึกอบรมทางคลินิก นอกจากนี้ KFSHRC จะแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตร การนำเอาวิธีการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ และการรับมือกับความท้าทายระดับโลกในด้านการศึกษาด้านการแพทย์ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงด้านการดูแลผู้ป่วย

สำนักงานการศึกษาและการฝึกอบรมของ KFSHRC มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุม การใช้เทคโนโลยีการจำลองเพื่อพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ และส่งเสริมวิธีการฝึกอบรมสมัยใหม่ที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความพยายามของแผนกดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย ส่งผลให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก

การเข้าร่วม AMEE 2024 ของ KFSHRC เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาทางการแพทย์ การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน การได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในฐานะศูนย์การแพทย์วิชาการชั้นนำในตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก สะท้อนให้เห็นถึงการอุทิศตนอย่างไม่ลดละขององค์กรเพื่อความเป็นเลิศทั้งในด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณ Essam AlZahrani, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสื่อ, 0555254429

คุณ Abdullah Alown, ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานสื่อ, 0556294232

ดูภาพถ่ายประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073be12-85b7-44e1-b619-37b9421b2fc3

