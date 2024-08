킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터, 스위스에서 개최되는 2024 AMEE 콘퍼런스에서 의료 교육 혁신 소개

리야드, 사우디아라비아, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, 이하 KFSHRC)가 2024 유럽 국제 의학 교육 협회(AMEE, International Association for Medical Education in Europe) 콘퍼런스에 2년 연속 참가하며 국제적 입지를 확장한다. 8월 26일부터 28일까지 스위스 바젤에서 열리는 이번 콘퍼런스에서는 의학 교육 및 의료 분야의 글로벌 리더가 한자리에 모인다.

올해 KFSHRC는 임상 실습을 개선해 환자 치료 결과를 향상시키고 학습자의 만족도와 안전을 강화하는 데 중점을 두고 있다. KFSHRC는 지식을 공유함으로써 전 세계 의료 교육 발전에 기여하는 것은 물론, 실습생과 환자만이 아닌 전 세계 의료 공동체 전반을 이롭게 하는 것을 목표로 한다.

KFSHRC는 실습생의 임상학적 의사 결정 기술을 크게 향상시킨 가상 시뮬레이션, 대화형 학습 플랫폼 등 첨단 기술을 의료 교육에 활용해서 거둔 성과를 조명할 예정이다. 이러한 혁신을 통해 임상 실습의 질이 눈에 띄게 높아졌고 환자 안전 프로토콜이 개선되었으며, 전 세계적으로 늘어가는 의료 분야 수요를 충족시킬 준비가 된 경쟁력 있는 의료 전문가를 양성할 수 있었다.

KFSHRC의 교육 및 실습 책임자 에삼 알바니안(Esam Albanyan) 박사는 이번 콘퍼런스 참가가 의료 교육 및 환자 치료 면에서 글로벌 리더가 되겠다는 KFSHRC의 전략적 목표에 부합한다고 강조했다. AMEE 2024 참가를 통해 새로운 지식 파트너십을 구축하고 국제기관과 전문 지식을 교환해 미래의 의료 문제를 해결하고 환자 치료 및 안전 면에서 우수성을 높일 경쟁력을 기를 수 있다는 것이다.

학사 및 실습 업무를 맡고 있는 알리 알셰리(Ali AlShehri) 박사는 KFSHRC가 시뮬레이션, 임상 실습 혁신 등 의료 교육에 기술을 통합한 첨단 프로그램을 선보일 예정이라며 이번 콘퍼런스 참가에 대해 자세한 설명을 덧붙였다. 또, KFSHRC는 현대적인 교육법을 도입하고 환자 치료 개선에 중점을 두어 의료 교육이 직면한 국제적인 과제를 해결하는 등 커리큘럼 개발 과정에서 쌓은 성공적인 경험도 공유한다.

KFSHRC의 교육 및 실습 담당 부서는 실무적인 기술을 익히도록 시뮬레이션을 활용하고 실습생을 의사 결정 과정에 능동적으로 참여하게 하는 현대적인 실습 방식을 조성하며 종합적인 실습 커리큘럼을 개발하는 데 중요한 역할을 해왔다. 해당 부서의 노력을 통해 환자 치료의 질과 안전이 향상되었고, 동시에 우수한 연구 문화가 조성되면서 다양한 논문이 출판되는 결과로 이어졌다.

KFSHRC는 이번 AMEE 2024 참여로 의료 교육을 발전시키고 혁신과 협력을 통해 치료 결과 및 환자의 안전을 개선하겠다는 의지를 더욱 공고히 한다. KFSHRC가 중동 및 아프리카 지역 최고의 학술 의료 센터로 인정 받고 인지도 높은 글로벌 랭킹에서 상위에 선정된 것 역시 이처럼 교육과 의료 서비스 양쪽 분야에서 모두 우수한 성과를 거두기 위해 변함없이 헌신한 결과이다.

