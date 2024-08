Le KFSHRC présente ses innovations en matière d’éducation médicale à l’occasion de la conférence AMEE 2024, organisée en Suisse

RIYAD, Arabie saoudite, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) poursuit l’expansion de son empreinte mondiale en participant à l’édition 2024 de la conférence internationale de l’Association pour l’éducation médicale en Europe, ou AMEE pour Association for Medical Education in Europe. L’établissement participe à l’événement pour la deuxième année consécutive. Du 26 au 28 août, l’événement rassemble les leaders mondiaux de l’enseignement médical et des soins de santé. à Bâle, en Suisse.

Cette année, le KFSHRC se concentre sur le perfectionnement des pratiques cliniques, l’amélioration des résultats pour les patients, tout en mettant l’accent sur le renforcement de la satisfaction et de la sécurité des apprenants. En partageant ses connaissances, le KFSHRC entend contribuer au progrès global de l’éducation médicale, au bénéfice non seulement des apprenants et des patients, mais aussi des communautés de soins de santé du monde entier.

Le KFSHRC mettra en avant ses réussites en matière d’utilisation des technologies de pointe dans l’enseignement médical, telles que les simulations virtuelles et les plateformes d’apprentissage interactives, qui ont permis d’améliorer considérablement les compétences des apprenants en matière de prise de décision clinique. Ces innovations ont permis de relever sensiblement le niveau de la formation clinique, d’améliorer les protocoles de sécurité des patients et de former des professionnels de la santé extrêmement compétents, prêts à répondre à l’évolution des besoins du secteur à l’échelle mondiale.

Le Dr Esam Albanyan, Responsable de l’éducation et de la formation au KFSHRC, a souligné que la participation de l’hôpital s’alignait sur ses objectifs stratégiques visant à devenir un leader mondial en matière d’éducation médicale et de soins aux patients. Il a précisé que la participation à la conférence AMEE 2024 permet de forger de nouveaux partenariats de connaissances et de partager l’expertise avec des institutions internationales en vue de développer des compétences médicales qui permettront de relever les défis futurs dans le domaine des soins de santé et d’atteindre l’excellence en matière de résultats et de sécurité pour les patients.

Le Dr Ali AlShehri, Directeur adjoint des services académiques et de formation, a détaillé les contributions du KFSHRC à la conférence et notamment la présentation de programmes avancés intégrant la technologie dans l’enseignement médical, tels que la simulation et les innovations en matière de formation clinique. Le KFSHRC fera également part de ses expériences fructueuses dans la mise au point de programmes d’études, l’adoption de méthodes pédagogiques modernes et la résolution de problèmes mondiaux dans le domaine de l’enseignement médical, en mettant l’accent sur l’amélioration des soins prodigués aux patients.

Le bureau de l’éducation et de la formation du KFSHRC a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de programmes de formation complets, l’utilisation de la technologie de simulation pour l’acquisition de compétences pratiques et la promotion de méthodes de formation modernes qui impliquent activement les apprenants dans la prise de décision. Les efforts du département ont permis d’améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients tout en favorisant une culture d’excellence en matière de recherche, donnant lieu à de nombreuses publications scientifiques.

La participation du KFSHRC à la conférence AMEE 2024 témoigne de son engagement à faire progresser l’enseignement médical, à améliorer les résultats des soins de santé et la sécurité des patients grâce à l’innovation et à la collaboration. Sa reconnaissance continue en tant que centre médical universitaire de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que ses remarquables classements mondiaux, reflètent son dévouement inébranlable à l’excellence dans les domaines de l’éducation et des soins de santé.

