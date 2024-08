معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق في الرياض في نوفمبر القادم تحت شعار "مستقبل الحياة"

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- تستضيف الرياض معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الثانية برعاية وزارة البلديات والإسكان وبدعم من الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة تحالف، بين 11 و14 نوفمبر القادم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة".ويستهدف المعرض الحفاظ على مكانته كأكبر معرض عقاري من نوعه على مستوى العالم، مع التركيز على الأعمال التجارية والاستثمارات والمشاريع التنموية الضخمة والحراك العقاري في جميع مناطق المملكة خلال نسخته السنوية الثانية، والذي يضم ما يزيد على 400 جهة عارضة و500 متحدث و7 منصات، ويحتوي المعرض على مجالات جديدة ضمن القطاع والتي تشمل كلاً من الملاعب والمرافق، والأبنية الذكية المستدامة، والفنادق الذكية، وشركات التطوير العقاري. كما يركز المعرض على المدن الذكية من خلال منصة متخصصة ومنطقة تقنية للقطاع.ويعتبر معرض سيتي سكيب العالمي 2024 منصة للتعاون الدولي وتبادل المعارف، بهدف بناء مدن مستدامة ومواكبة للمستقبل داخل المملكة وخارجها.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل: " يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولاً هائلاً مدفوعًا برؤية السعودية 2030، حيث تهدف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إلى تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال بناء اقتصاد مزدهر ومتين، ومجتمعات حيوية متكاملة في وطن طموح.ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي حافزاً رئيسياً لهذا التحول في القطاع العقاري، إذ يجمع هذا الحدث الضخم المستثمرين والمطورين ورواد الصناعة، لعرض واستعراض المشاريع العقارية الكبرى وتعزيز التعاون الدولي بين الشركات العاملة في القطاع، سعياً للمساهمة في صنع مستقبل مشرق حيث الفرص والازدهار في متناول الجميع".من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والشريك في شركة تحالف الأستاذ فيصل الخميسي: "تماشياً مع رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لقطاع الإسكان، نسعى في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 لجذب المستثمرين والمطورين والمبتكرين والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض مشاريعهم وتبادل المعارف وإقامة الشراكات والتعاون في بناء مدن الغد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لإحداث نقلة نوعية في مستقبل الحياة".وتوفر النسخة الأضخم من معارض سيتي سكيب حول العالم فرصاً استثمارية مميزة من خلال برنامج مستثمرين متخصص وفرص تواصل مناسبة، وتستعرض حلول البنية التحتية الذكية والحلول القائمة على التقنية والتخطيط المرتكز على البيانات، والتي تكتسب أهمية في إنشاء بيئات حضرية فعالة ومستدامة وصالحة للعيش. كما يسلط المعرض الضوء على تطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الملاعب الثمانية التي تم الإعلان عنها حديثاً، حيث سيضم جزءاً خاصاً للملاعب والفعاليات الضخمة.ونجحت النسخة الأولى من معرض سيتي سكيب العالمي في عام 2023 في الحصول على جائزة أفضل افتتاح معرض عالمي في حفل توزيع جوائز التميز لعام 2024 من جمعية منظمي المعارض في لندن. وتمكنت من استقطاب أكثر من 300 جهة عارضة؛ 55% منها جهات عالمية، بالإضافة إلى 160 ألف زائر من 170 دولة وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي. وكشفت نسخة 2023 من المعرض عن مشاريع عقارية بقيمة 18.3 مليار دولار في المملكة، الأمر الذي نال استحسان اللورد آلان شوغر، أحد المتحدثين في المؤتمر ورجل الأعمال البريطاني ومقدم برنامج ذا أبرينتيس على قناة بي بي سي، حيث قال: "أثارت إعجابي الرؤية الطموحة وحجم وأهمية المشاريع التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية".وتأسست شركة تحالف كمشروع مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية، أكبر شركات تنظيم مؤتمرات سياحة الأعمال في العالم. ولمزيد من المعلومات عن المعرض، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cityscapeglobal.com

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.