COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LA REVOLUTION X UNLIMITED

NACON ANNONCE LA REVOLUTION X UNLIMITED

Lesquin (France), le 21 août 2024 – NACON, concepteur d'accessoires gaming premium, a le plaisir d'annoncer la Revolution X Unlimited, nouvelle manette sans fil sous licence officielle Xbox. Après le succès de la Revolution 5 Pro et de la Revolution X, NACON revient avec un nouveau périphérique haut de gamme. La manette sans fil Revolution X Unlimited s’adresse aux joueurs Xbox et PC qui veulent booster leurs performances.

« L’équipe R&D de NACON a énormément travaillé pour créer une manette à la hauteur des attentes des joueurs les plus exigeants. » explique Yannick Allaert, Directeur de la division Accessoires chez NACON. « Nous sommes très fiers d’avoir conçu une manette officielle qui concentre le meilleur de notre savoir-faire. La Revolution X Unlimited va encore plus loin dans l’innovation, c’est une manette au design unique et aux performances incroyables. »



Découvrez le trailer de la manette ici

Fort d’un savoir-faire de près de 10 ans dans la conception d’accessoires premium officiels, NACON a développé la Revolution X Unlimited en collaboration avec l’équipe Conçu pour Xbox. Elle s’adresse avant tout aux joueurs de jeux de tir FPS / TPS, grâce à une combinaison unique d’options de personnalisation et de fonctionnalités qui assurent durabilité et précision. Pour atteindre ces objectifs, l’équipe a notamment intégré la technologie Hall Effect qui réduit le risque de joystick drift, ce qui assure une plus longue durée de vie.

La manette bénéficie également de bloqueurs de gâchettes qui permettent de s’adapter aux différents types de jeux et d’une batterie avec plus de 10 heures d’autonomie sans recharge.

Une nouveauté majeure vient renforcer les options de personnalisation : un écran LCD, situé au centre de la manette, qui offre au joueur la possibilité de programmer en toute simplicité différents profils de jeux, et surtout de naviguer entre ces derniers sans passer par l’application disponible sur la console Xbox ou le PC.

La Revolution X Unlimited est également la première manette Xbox NACON proposant une connexion sans fil à la console ou au PC, avec un dongle permettant d’éviter toute latence.

Retrouvez ci-dessous les caractéristiques de la manette :

Une connexion sans fil (avec dongle) à la console ou au PC

3 modes de connexion : radiofréquence, filaire et/ou Bluetooth

Une batterie offrant jusqu’à 10h d‘autonomie

Des joysticks bénéficiant de la technologie Hall Effect pour réduire le joystick drift et assurer une plus longue vie à la manette

Un écran LED permettant une programmation facile et intuitive ainsi qu'un mixage des sources audio

Des bloqueurs de gâchettes avec micro interrupteur

6 touches de raccourcis programmables

Une croix directionnelle et des boutons d'actions avec technologies micro-switch pour une réactivité optimale.

Fournie avec 2 croix directionnelles, 6 poids additionnels, 6 têtes et 2 anneaux de joysticks pour que chaque joueur adapte l’ergonomie à sa façon de jouer

Un mode PC qui offre : Une latence réduite entre 1 et 2 ms La gyroscopie pour simuler les joysticks Une programmation spécifique des touches de raccourcis







La Revolution X Unlimited sera disponible fin 2024.

Retrouvez les assets de la manette ici

À propos de Nacon :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

Pièce jointe

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.