Hisense تتعاون مع Black Myth: Wukong للارتقاء بتجربة الألعاب الالكترونية من خلال ميزة لعب جديدة

جوهانسبورغ،, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت Hisense، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية أنها أبرمت شراكة عالمية مع Black Myth: Wukong، وهي لعبة تقمص الأدوار (RPG) التي طال انتظارها. وبالتزامن مع الإطلاق العالمي للعبة، تقدم Hisense إعداد "وضع الصور" الحصري الخاص بلعبة Black Myth: Wukong على مجموعة مختارة من أجهزة التلفزيون الخاصة بها، للارتقاء بتجربة اللعب.

تلفزيونات ULED MINI-LED U7 و QLED E7 PRO من Hisense هي أجهزة التلفزيون الرسمية الموصى بها للعبة Black Myth: Wukong

بصفتها الشريك العالمي الرسمي للعبة تقمّص الأدوار Black Myth: Wukong، تفخر Hisense بتقديم سلسلة تلفزيونات ULED MINI-LED U7 و QLED E7 PRO باعتبارها أجهزة التلفزيون الرسمية الموصى بها لهذه اللعبة. بفضل ما تتمتع به من تقنيات متطورة، تضمن هذه التلفزيونات تجربة ألعاب غامرة تتناسب تماماً مع عالم Black Myth: Wukong الملحمي.

يعدّ إعداد "وضع الصور" Black Myth: Wukong الحصري أحد الميزات البارزة لهذا التعاون. وبالاستفادة من تقنية Hisense المتطورة، يساهم إعداد "وضع الصورة" (Picture mode) بتعزيز جودة الصور بفضل تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ومعايرة تدرج الألوان الدقيقة، والتعديل المحسّن للمناطق والتفاصيل الداكنة، ما يساعد على توفير ألوان زاهية وتفاصيل ثرية للغاية. وبالشراكة مع Dolby، يوفر إعداد "وضع الصور" (Picture Mode) أيضاً تجربة سمعية وبصرية غامرة تتوافق مع التصميم الصوتي للعبة. من مشاهد المعارك العنيفة إلى اللحظات الهادئة، يوفر إعداد "وضع الصور" (Picture Mode) الخاص بلعبة Black Myth: Wukong للاعبين تجربة لعب غير مسبوقة.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد "وضع الصور" (Picture Mode) الخاص بلعبة Black Myth: Wukong متاح على سلسلة تلفزيونات UX و U8N و U7N و E7N PRO و Q7N و S7N منHisense لعام 2024، وسيتيح للاعبين الانغماس بشكل كامل في عالم Black Myth: Wukong، بفضل ما يوفره من تجارب بصرية وصوتية مخصّصة لتحسين جميع عناصر اللعبة ولحظاتها المثيرة.

سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بمجموعة مذهلة من المرئيات النابضة بالحياة وعوامل تباين عميقة للغاية، بفضل تقنية Quantum Dot Color وأنظمة الإضاءة الخلفية المتطورة. علاوة على ذلك، يتيح وضع الألعاب الاحترافي (Game Mode PRO) بقوة 144 هرتز ومعدل التحديث المرتفع الذي يبلغ 240 هرتز، توفير تجربة لعب سلسة ومثالية، كما يلغي ضبابية الحركة. في حين تتيح الميزات الإضافية مثل شريط اللعب Game Bar والتوافق مع تقنية AMD FreeSync Premium بيئة مثالية للألعاب.

Black Myth: Wukong إعداد وضع الصور (picture Mode) المخصص

يمثل التعاون بين Hisense و Black Myth: Wukong خطوة هامة إلى الأمام لكل من قطاعي التلفزيون والألعاب الالكترونية. ومن خلال الجمع بين تقنية Hisense المتطورة والعالم الغامر للعبة Black Myth: Wukong، توفّر هذه الشراكة للاعبين تجربة منتج ثورية تضع معايير جديدة للترفيه المنزلي.

لمشاهدة الصورة المُرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84154f36-0a2c-4ce1-81ce-092569474d55

جهة الاتصال: henru.vandermerwe@hisense.com

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.