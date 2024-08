Infecciones Hospitalarias por Acinetobacter en el Torrente Sanguíneo: Los Factores de Riesgo

Dr. Greg Vigna

Infecciones por Acinetobacter en pacientes de alto riesgo, abogando por materiales de catéter más seguros para prevenir complicaciones graves

Las Infecciones Acinetobacter multirresistente y la sepsis afectan a aquellos que están críticamente enfermos y a aquellos con líneas centrales.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Las infecciones sanguíneas por Acinetobacter baumannii-Acinetobacter calcoaceticus son más comunes en pacientes institucionalizados críticamente enfermos y debilitados, que están expuestos en gran medida a entornos de atención médica y dispositivos invasivos ... (y) la tasa de mortalidad hospitalaria fue significativamente mayor entre los pacientes con ABC en comparación con los que no la tenían," diceTeena Chopra, MD, Escuela de Medicina Wayne State.

¿Qué más reportó la Dra. Chopra en "Factores de riesgo y resultados para pacientes con infección sanguínea debido al complejo Acinetobacter baumannii-calcoaceticus (ABC)"?

"Los factores de riesgo independientes para infecciones sanguíneas debido a ABC incluyeron ... una admisión directa desde otro centro de atención médica, una hospitalización previa, la presencia de una línea venosa central permanente, la recepción de nutrición parenteral total, la recepción previa de beta-lactámicos, la recepción previa de carbapenémicos y la recepción previa de quimioterapia".

Lee el artículo de la Dra. Chopra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135982/

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas, "Acinetobacter multirresistente (MDR) ha sido uno de los organismos más difíciles de tratar, ya que hay opciones limitadas de antibióticos para usar, y esta bacteria gramnegativa es extremadamente difícil de erradicar del entorno hospitalario, ya que puede sobrevivir semanas en paredes, persianas, barandas de camas, sillas de ruedas y encimeras. Las tasas de mortalidad reportadas se acercan al 60% para este organismo".

El Dr. Vigna, "Las infecciones de líneas centrales son particularmente graves porque este dispositivo médico permite el acceso directo al torrente sanguíneo de neonatos y pacientes mayores en UCI de todo el país, lo que lleva a infecciones del torrente sanguíneo con estimaciones de mortalidad reportadas de alrededor del veinte por ciento".

El Dr. Vigna agrega, "La infección del torrente sanguíneo por Acinetobacter multirresistente y la sepsis causada por esta bacteria son especialmente brutales porque afecta de manera desproporcionada a quienes están críticamente enfermos y a quienes tienen líneas centrales. El tratamiento incluye la extracción de la línea infectada y antibióticos intravenosos que pueden incluir Colistina, que es tóxica para los riñones. Este medicamento había sido descartado durante décadas debido a su toxicidad renal, pero fue reintroducido en uso generalizado debido a organismos gramnegativos multirresistentes, incluido Acinetobacter".

Para aprender sobre el tratamiento de Acinetobacter: https://hal.science/hal-00659896/document

El Dr. Vigna agrega, "Las líneas PICC de poliuretano y silicona son productos defectuosos porque hay materiales más seguros que reducen el riesgo de infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital. Dados los riesgos de mortalidad, hospitalizaciones prolongadas y las toxicidades relacionadas con la Colistina, los hospitales deberían usar los materiales de catéter alternativos más seguros que reducen el riesgo de infecciones de líneas centrales, incluidas las bacterias adquiridas en el hospital como Staphylococcus Epidermidis resistente a la meticilina, MRSA, Klebsiella, VRE, Pseudomonas, Enterobacter cloacae y Acinetobacter baumannii. Hay materiales disponibles actualmente que no usan poliuretano y reducen las infecciones al disminuir el riesgo de colonización bacteriana porque los materiales previenen la adhesión a los catéteres venosos".

¿Qué es la sepsis? Daño orgánico múltiple debido a la inflamación causada por una infección que puede resultar en daño a órganos como el cerebro, riñón, corazón, hígado y pulmón.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilación, dependencia de oxígeno, y daño nervioso.

El Dr. Vigna concluye, "Estamos investigando las infecciones sanguíneas adquiridas en el hospital causadas por líneas PICC y otras líneas centrales debido al uso de diseños antiguos y desactualizados de poliuretano y silicona".

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a personas con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidas líneas PICC y Med-Ports que conducen a la sepsis. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad del producto y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

Recursos:

https://academic.oup.com/cid/article/61/6/871/452040

https://link.springer.com/article/10.1186/cc12551

