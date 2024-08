Infecciones Hospitalarias de VRE (enterococos resistentes a vancomicina) Asociadas a Catéter Central

Dr. Greg Vigna

Abogando por catéteres PICC más seguros para combatir las infecciones adquiridas en el hospital

Infecciones del torrente sanguíneo por VRE por infecciones centrales pueden causar complicaciones. A veces el tratamiento falla para esta bacteria hospitalaria. ” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- "Siete de once infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales (CLA-BSIs, por sus siglas en inglés) en 2010 fueron causadas por Enterococcus faecium resistente a vancomicina (VRE, por sus siglas en inglés)," dice Dr. Matthew Exline, MD, en Critical Care 2013, 17(R41).

¿Qué más informó el Dr. Exline en su artículo 'Más allá del paquete - viaje de una unidad de cuidados intensivos médicos de atención terciaria hacia cero infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales'?

"De los 40 sitios de HTS cultivados en cinco habitaciones de pacientes, 8/40 (20%) sitios dieron positivo para VRE faecium. Los HTS que dieron positivo fueron barandas de la cama (tres cultivos), manijas del carrito de suministros (dos cultivos), teclado de la computadora (un cultivo), botón de llamada (un cultivo) y mesa de noche (un cultivo). Tras una limpieza ambiental profunda, todos los cultivos fueron negativos para VRE en todas las habitaciones de pacientes VRE previamente positivas."

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, "Las infecciones del torrente sanguíneo por VRE a partir de infecciones centrales de línea infectadas pueden causar complicaciones a largo plazo si no se tratan. Desafortunadamente, a veces el tratamiento falla para esta bacteria hospitalaria difícil de tratar".

El Dr. Vigna agrega, "Las infecciones del torrente sanguíneo por VRE a menudo requieren daptomicina IV."

Para aprender sobre el tratamiento de VRE: https://academic.oup.com/cid/article/61/6/871/452040

El Dr. Vigna agrega: "Los catéteres PICC de poliuretano y silicona son productos defectuosos porque hay materiales más seguros que reducen el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital. Las bacterias adquiridas en el hospital son difíciles de tratar y causan lesiones graves, incluidas sepsis y shock séptico. Hay materiales de catéter que reducen el riesgo de bacterias peligrosas que incluyen: Staphylococcus Epidermidis resistente a meticilina, MRSA, Klebsiella, VRE, Pseudomonas, Enterobacter cloacae y Acinetobacter baumannii."

¿Qué es la sepsis? Daño en múltiples órganos debido a la inflamación por infección que puede resultar en daño a los órganos cerebrales, renales, cardíacos, hepáticos y pulmonares.

¿Qué es el shock séptico? Una condición potencialmente mortal que causa una presión arterial peligrosamente baja debido a una infección que puede resultar en amputaciones de dedos de manos y pies, daño cerebral, insuficiencia renal, dependencia de ventilador, dependencia de oxígeno y daño nervioso.

El Dr. Vigna concluye: "Estamos investigando infecciones del torrente sanguíneo adquiridas en el hospital causadas por líneas PICC y otros catéteres centrales causados por los diseños antiguos y obsoletos de poliuretano y silicona. Las infecciones centrales adquiridas en el hospital llevarán a un paciente fuera de su trayectoria esperada de mejora a resultados que no son aceptables y estos dispositivos antiguos de poliuretano no tienen las propiedades que reducen el riesgo de coágulos sanguíneos e infecciones bacterianas."

El Dr. Vigna es un abogado de California y Washington DC que representa a aquellos con lesiones graves causadas por dispositivos médicos defectuosos, incluidos los catéteres PICC y los puertos Med que conducen a sepsis. Representa a los lesionados con el Ben Martin Law Group, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados son especialistas en responsabilidad del producto y negligencia médica, y representan a los más lesionados en todo el país.

