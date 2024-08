Seguimiento de los Datos del NEJM Sobre la Mini-cinta de una Sola Incisión

Dr. Greg Vigna

Los datos subyacentes compararon las complicaciones de las cintas retropúbicas con las cintas transobturadoras y compararon la mini-cinta Altis con la Bard

El grupo de mini-sling en el estudio ampliamente citado del Dr. Abdel-Fattah causa 2.5 veces más dispareunia que las mallas mid-uretrales de longitud completa.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- Hemos estado esperando los datos subyacentes del New England Journal of Medicine, publicados el 31 de marzo de 2022. Los datos subyacentes compararon las complicaciones de las mallas retropúbicas con las mallas transobturadoras y compararon el dolor inguinal y la dispareunia entre la mini-malla Altis y la mini-malla de Bard. Hubo un riesgo del 14% de dolor inguinal a los 3 años y un riesgo de dispareunia 2.5 veces mayor en el grupo de mini-mallas, y estos datos son importantes para las mujeres y para los médicos que eligen usar el Altis para sus pacientes." Dr. Greg Vigna, abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional especializado en mallas uretrales medias, afirma: "En el artículo del New England Journal of Medicine del Dr. Abdel-Fattah, Single-Incision Mini-Slings for Stress Urinary Incontinence in Women, existen preguntas legítimas que aún no se han respondido sobre cuál de las mini-mallas de incisión única, el Altis o el Bard’s Adjust, fue responsable del riesgo 2.5 veces mayor de dispareunia en el grupo de mini-mallas que en las mallas uretrales medias de longitud completa".

El Dr. Vigna continúa: "Los fabricantes culpan a los médicos implantadores en prácticamente todos los casos de dolor inguinal, cuando de hecho, Abdel-Fattah muestra que tanto las mini-mallas como las mallas uretrales medias de longitud completa causan dolor inguinal en aproximadamente el 14% de las mujeres a los tres años".

El Dr. Vigna continúa: "La malla Altis® en comparación con diseños/procedimientos alternativos más seguros como el Burch y la malla autóloga, y diseños alternativos más seguros incluyendo la malla retropúbica de polipropileno, una malla retropúbica de polipropileno con malla más ligera y de poros más grandes, una malla retropúbica o transobturadora hecha con PVDF, una mini-malla retropúbica con PVDF o polipropileno hacen que este dispositivo sea inaceptable, ya que el Altis puede causar dolor inguinal, neuralgia obturatriz, neuralgia pélvica aguda después de la implantación o años después".

El Dr. Vigna añade: "El grupo de mini-mallas en el estudio ampliamente citado del Dr. Abdel-Fattah causa dispareunia 2.5 veces más que las mallas uretrales medias de longitud completa. El Altis es demasiado corto, demasiado rígido, y el polipropileno del Altis causa más inflamación crónica que el PVDF".

El Dr. Vigna advierte sobre SÍNTOMAS DE ALARMA ROJA de lesión neurológica o los síndromes de dolor miofascial, incluyendo el Síndrome de Dolor Regional Complejo, causados por las mallas uretrales medias:

1) Dolor inguinal

2) Dolor de cadera

3) Incapacidad para usar pantalones ajustados

4) Dolor o adormecimiento clitoriano

5) Dolor severo que hace que la penetración vaginal sea imposible

6) Dolor en el coxis

7) Dolor anorrectal

8) Vejiga dolorosa

9) Dolor al sentarse

El Dr. Greg Vigna, MD, JD es un abogado de California y Washington DC que se enfoca en lesiones catastróficas y lesiones neurológicas causadas por mallas uretrales medias, incluida la neuralgia pudendal, neuralgia obturatriz, neuralgia ilioinguinal y el Síndrome de Dolor Regional Complejo. Ben Martin es un abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados representan a mujeres en tribunales de todo el país.

