Actualización Sobre Litigios por Úlceras por Presión: Enfoque en la Atención Ineficaz de Úlceras por Decúbito

Los pacientes con Medicare o Medicaid tenían significativamente más probabilidades de desarrollar una úlcera por presión que los pacientes con seguro privado

Pacientes con úlceras por presión adquiridas en el hospital o en casas hogares deben tener acceso a cirujanos plásticos como parte de la atención a largo plazo.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- "En nuestro estudio, los pacientes con Medicare o Medicaid tenían significativamente más probabilidades de desarrollar una úlcera por presión que los pacientes con seguro privado ... Nuestros resultados indican que los pacientes negros e hispanos tenían probabilidades significativamente mayores de desarrollar una úlcera por presión que los pacientes blancos," dice Sun Jung Kim, Ph.D, Journal Patient Safety. Vol. 00, Number 00, Month 2023. (https://journals.lww.com/journalpatientsafety/fulltext/9900/vulnerability_to_decubitus_ulcers_and_their.178.aspx)

¿Qué más reveló el estudio del Dr. Kim? (Vulnerabilidad a las úlceras por decúbito y su asociación con la utilización de la atención médica: evidencia del conjunto de datos de muestra de pacientes hospitalizados a nivel nacional de 2016 a 2020 en hospitales de EE. UU.)

1) "Entre 48,786,216 pacientes hospitalizados en todo el país, el 3.9% tenía úlceras por decúbito.

2) Los pacientes que eran negros, mayores, hombres o dependientes de Medicare/Medicaid tenían un riesgo estadísticamente significativamente mayor de úlceras por decúbito."

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional de úlceras por decúbito, tiene preocupaciones: "No hay evidencia confiable en la literatura de que los pacientes con úlceras por decúbito de grado 4 en la región sacra con una infección ósea asociada que son tratados con cuidados conservadores de la herida sin cierre de colgajos sanen en tasas que respaldarían que el manejo conservador de estos diagnósticos representa un cuidado efectivo. Demasiados pacientes están muriendo sin recibir una consulta de un cirujano plástico que pueda proporcionar procedimientos quirúrgicos para la cura."

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de úlceras por decúbito, explica: "La literatura muestra que los pacientes con úlceras por decúbito pélvicas de etapa IV que no son tratados con cierre de colgajos tienen más de un 44% de riesgo de ser readmitidos con complicaciones de osteomielitis y el 17% ha fallecido dentro de 1 año. Los pacientes con úlceras por presión adquiridas en el hospital o en el hogar de ancianos deben tener acceso a cirujanos plásticos como parte de las hospitalizaciones en hospitales de cuidados agudos a largo plazo. Debe haber una discusión con el paciente y su familia sobre las opciones de tratamiento. No hay evidencia confiable de que el cuidado conservador de heridas para úlceras profundas de etapa 3 o etapa 4 sea efectivo para prevenir infecciones óseas crónicas, sepsis y muerte."

El Dr. Vigna concluye: "La reconstrucción para un paciente con úlceras por decúbito sacras, isquiales y de cadera de grado 4 está indicada para pacientes que tienen osteomielitis o sin osteomielitis para aquellos que desean curarse. En el momento del cierre del colgajo, si hay hueso necrótico presente, debe ser desbridado a hueso viable o resecado. La duración de los antibióticos depende de si hay osteomielitis confirmada o suficiente otra evidencia de osteomielitis. Los pacientes que han sufrido estas lesiones deben llegar a los hospitales con un cirujano plástico disponible para proporcionar este cuidado que salva vidas para la cura. Sin cirujanos plásticos, la atención suele ser ineficaz."

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional de mala praxis y un experto en cuidado de heridas. Está disponible para consulta legal para familias y pacientes que han sufrido úlceras por decúbito debido a una atención deficiente en hospitales, hogares de ancianos o residencias asistidas. El Grupo Jurídico Vigna junto con Ben C. Martin, Esq., del Grupo Jurídico Martin, un bufete de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia hospitalaria y de hogares de ancianos que resultan en úlceras por decúbito en todo el país.

