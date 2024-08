Actualización sobre Sepsis Neonatal: PICCs Estándar vs. PICCs Impregnados con Antimicrobianos

Defectos en los catéteres de poliuretano y la lucha contra las infecciones de línea central

El personal en cuidados intenta disminuir las infecciones sanguíneas por las líneas centrales. Hay que señalar a los fabricantes de líneas de PICC.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA , CALIFORNIA , UNITED STATES , August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- “No encontramos evidencia de beneficio o daño asociado con los PICCs impregnados con miconazol y rifampicina en comparación con los PICCs estándar para recién nacidos. La investigación futura … debería centrarse en otros tipos de impregnación antimicrobiana de PICCs y en enfoques alternativos para prevenir infecciones,” dice Profesora Ruth Gilbert, MD, Instituto de Salud Infantil, Londres, Reino Unido.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica, “Desafortunadamente, este estudio muestra que las compañías farmacéuticas que comercializan catéteres de poliuretano han fallado en hacerlos seguros ya que no hacen nada para reducir el riesgo de infección. Agregar antibióticos y antifúngicos no reduce el riesgo porque el cuerpo reacciona al fibrinoma que produce la envoltura de poliuretano que produce el ambiente perfecto para que las bacterias crezcan. El poliuretano es defectuoso y hay materiales más seguros que reducen la adhesión de bacterias y plaquetas al catéter que reducen las infecciones y coágulos de sangre.”

¿Qué más reportó la Dra. Gilbert en “Catéteres venosos centrales impregnados con antimicrobianos para la prevención de infecciones sanguíneas neonatales (PREVAIL): un ensayo controlado aleatorio pragmático, de grupo paralelo y de etiqueta abierta”:

1) “El tiempo desde la asignación aleatoria hasta la primera infección sanguínea o de LCR fue similar entre los dos grupos (PICC estándar vs. PICC impregnados con antimicrobianos)

2) 46 (11%) de 430 bebés en el grupo de PICC impregnados con antimicrobianos tuvieron una o más infecciones sanguíneas, y … 44 (10%) de 431 bebés en el grupo de PICC estándar tuvieron una o más infecciones sanguíneas

3) Encontramos que la impregnación con miconazol y rifampicina no redujo la infección sanguínea en recién nacidos

4) Este resultado es consistente con hallazgos de un ensayo controlado aleatorio en adultos”

Para leer el artículo de la Dra. Gilbert: https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(19)30114-2/fulltext

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional de lesiones farmacéuticas, explica, “Este estudio respalda mi posición de que las líneas de PICC de poliuretano son defectuosas porque causan una inflamación significativa que estimula al cuerpo a producir una envoltura de fibrina para aislar el tubo de poliuretano del cuerpo, lo cual es un ambiente perfecto para que las bacterias se multipliquen y lleven a infecciones sanguíneas y sepsis.”

El Dr. Vigna agrega, “Sabemos que la sepsis en bebés de muy bajo peso al nacer lleva a un riesgo aumentado cuatro veces de parálisis cerebral. Sabemos que la sepsis y el shock séptico llevan a daño cerebral, falla multiorgánica y amputaciones en pacientes de todas las edades. Los catéteres de poliuretano no hacen nada para reducir el riesgo de infección y causan una envoltura de fibrina que frecuentemente obstruye el catéter y lleva a infección sanguínea.”

El Dr. Vigna concluye, “Enfermeras y otro personal en unidades de cuidados intensivos neonatales trabajan diariamente para tratar de disminuir las infecciones sanguíneas asociadas con líneas centrales en hospitales. Es hora de señalar con el dedo a los fabricantes de líneas de PICC. La tecnología ha estado disponible durante casi una década para reducir las infecciones sanguíneas. Han elegido las ganancias sobre la seguridad del paciente, y se necesitó un estudio.

Para obtener más información, visite: https://vignalawgroup.com/powerport-venous-catheter/

Recursos: https://www.cambridge.org/core/journals/developmental-medicine-and-child-neurology/article/abs/perinatal-infection-is-an-important-risk-factor-for-cerebral-palsy-in-verylowbirthweight-infants/B8DFE74C9816E15A7E2162C974A34AFD



EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.