Silicosis: Trabajadores de Bancos Artificiales, Sin Conocimiento de las Consecuencias de la Exposición al Polvo Tóxico

Dr. Greg Vigna

Exponiendo los riesgos del corte de piedra artificial y buscando justicia contra fabricantes multinacionales.

El polvo de sílice al cortar piedra artificial es causa de la silicosis aguda y crónica, destruyendo las vidas de hombres que hacen lo mejor por sus familias.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- “La etiología de la silicosis es clara, prevenible y controlable, pero el inicio es oculto y la duración es larga. Por lo tanto, es difícil diagnosticarla temprano y tratarla de manera efectiva, dejando a los trabajadores sin conciencia de las consecuencias de la exposición al polvo. Como tal, la falta de detalles en la historia laboral y una progresión lenta de la enfermedad pulmonar contribuyen al deterioro de los pacientes hasta que la silicosis ha avanzado a fibrosis,” dice Tian Li, Escuela de Salud Pública, Tangshan, China.

¿Qué más dijeron los autores sobre la Silicosis en “Identificación Temprana, Diagnóstico Preciso y Tratamiento de la Silicosis” publicado en el Canadian Respiratory Journal. Volumen 2022?

1) “Las partículas de sílice cristalina son la causa principal de enfermedad respiratoria ocupacional y generalmente se consideran más tóxicas que la sílice amorfa.

2) Las radiografías de tórax (CXRs), la tomografía computarizada de alta resolución (HRCT), las pruebas de función pulmonar (PFT) y los cuestionarios de salud y exposición son los principales métodos para la vigilancia respiratoria de los trabajadores expuestos a RCS. Sin embargo, estos métodos no pueden detectar la enfermedad hasta que haya progresado significativamente.

3) Se debe evitar la biopsia pulmonar a menos que sea necesaria por otra razón porque la manipulación quirúrgica se asocia con repercusiones desfavorables.

4) La tetrandrina, que ha sido aprobada para tratar la silicosis en China, puede inhibir la inflamación pulmonar y la fibrosis pulmonar para mejorar la función pulmonar.

5) El trasplante de pulmón es la principal modalidad para el tratamiento de la silicosis de categoría final, y puede ayudar a los pacientes con fibrosis de categoría final a vivir más tiempo.”

Para leer este artículo: https://www.hindawi.com/journals/crj/2022/3769134/

El Dr. Vigna dice, “La compensación laboral solo permite reemplazar los ingresos y la atención médica. Eso no hace mucho por un trabajador lesionado que trabaja en múltiples empleos y trabaja los siete días de la semana para mantener a su familia inmediata y a su familia extendida en América Latina. Muchos de los lesionados se quedan sin aliento al hacer esfuerzos o necesitan oxígeno suplementario para funcionar y simplemente no pueden trabajar.”

El Dr. Vigna explica, “La piedra artificial tiene niveles elevados de sílice en comparación con las piedras naturales. El polvo de sílice en el momento de cortar piedra artificial es responsable de la silicosis aguda y crónica y está destruyendo las vidas de hombres jóvenes que hacen lo mejor para sus familias.”

El Dr. Vigna concluye, “La piedra artificial es un producto peligroso para aquellos que la cortan, ensamblan e instalan. Hay múltiples demandados, muchos de los cuales son corporaciones extranjeras. Esta es una litigación compleja que tiene tanto una parte de compensación laboral como una parte de responsabilidad del producto que permitirá la compensación por dolor y sufrimiento y potencialmente daños punitivos contra los fabricantes multinacionales de piedra artificial. Estamos investigando casos que se relacionan tanto con la silicosis aguda como crónica. Nuestro objetivo son los fabricantes de piedra artificial ya que conocen los riesgos de fabricar e instalar encimeras de piedra artificial.”

Para obtener más información: https://vignalawgroup.com/stone-cutter-lung-injury/

El Dr. Vigna es un abogado en California y Washington DC que está investigando casos de lesiones pulmonares para aquellos lesionados en la industria de bancos de piedra y expuestos al polvo de piedra artificial. Ben Martin es un abogado nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. Los abogados representan a los más gravemente lesionados en los tribunales de todo el país. El Dr. Vigna tiene oficinas legales en San José, California, y Los Ángeles, California.

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.