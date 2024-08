Rencontre avec l’ancien dirigeant d’entreprise qui bouleverse le secteur des énergies renouvelables : un entretien avec Ben Tolhurst de la société United Renewables

Ben Tolhurst de Business Declares lors du podcast Conversations sur le climat

DOUGLAS, Île de Man, 20 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un monde où la cupidité des entreprises et la destruction de l’environnement vont souvent de pair, il peut être difficile d’imaginer qu’un dirigeant d’entreprise couronné de succès abandonne tout pour se battre en faveur du développement durable. Or c’est exactement ce qu’a fait Ben Tolhurst.

Pendant 27 ans, il a travaillé dans différents secteurs, y compris, le secteur public, l’énergie et les services publics, les télécoms et l’immobilier. Il était cadre supérieur chez JLL, dirigeant l’activité de gestion de biens immobiliers et d’actifs de l’entreprise pour le Royaume-Uni. Mais en 2019, il prit la décision de quitter son emploi bien rémunéré pour consacrer sa vie à la lutte pour un avenir plus durable.

Le parcours de Ben Tolhurst vers l’activisme en faveur de la durabilité a commencé après avoir pris conscience que la crise climatique représentait une menace existentielle pour l’humanité. Il comprit que le maintien du statu quo n’est pas une option et qu’une action audacieuse est nécessaire pour faire face à la crise. Il décida alors de mettre ses compétences et son expérience au service du changement dans le monde des affaires.

Ben Tolhurst est devenu un directeur de Business Declares, une organisation à but non lucratif qui joue le rôle d’un ami à l’esprit critique auprès des entreprises qui cherchent à changer leurs modèles et à prendre des mesures positives pour faire face à l’urgence climatique et écologique. Il est également devenu un activiste, se joignant à des manifestations et à des campagnes pour exiger des mesures contre le changement climatique.

Outre son travail avec Business Declares, Ben Tolhurst est aussi un défenseur passionné des énergies renouvelables. Il soutient activement United Renewables, une société qui fournit des solutions en matière d’énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages. United Renewables a pour mission d’aider à accélérer la transition vers une économie à faible émission de carbone en rendant l’énergie renouvelable accessible et abordable pour tous.

Ben Tolhurst considère l’énergie renouvelable comme un élément essentiel pour résoudre la crise climatique. « Nous devons renoncer aux énergies fossiles le plus rapidement possible et adopter des sources d’énergie renouvelable comme les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique, a-t-il déclaré. United Renewables effectue un travail important dans ce domaine, et je suis fier de soutenir ses efforts. »

Dans un entretien pour le podcast Conversations sur le climat, Ben Tolhurst aborde l’importance de l’activisme des entreprises et du besoin pour ces dernières de prendre position sur les questions sociales et environnementales. « Ces personnes étaient du monde de l’entreprise. Il y avait des PDG. Des propriétaires. Des fondateurs, des employés. Dehors, ils brandissaient des pancartes et agitaient des bannières pour exiger l’arrêt de la consommation de nouveaux combustibles fossiles, a-t-il déclaré. L’idée selon laquelle les entreprises et l’activisme ne font pas bon ménage n’est donc pas tout à fait juste ».

Le parcours de Ben Tolhurst rappelle clairement que les individus ont le pouvoir de faire bouger les choses, même face à des défis apparemment insurmontables. C’est aussi un appel à l’action des entreprises pour qu’elles assument la responsabilité de leur impact sur la planète et qu’elles œuvrent en faveur d’un avenir plus durable.

Comme le dit Ben Tolhurst, « c’est un effort de guerre pour lequel il nous faut un plan Marshall. Nous devons mettre de côté nos différences politiques, nos différences idéologiques, nos clivages entre le monde des affaires et le monde universitaire et le reste d’entre nous. Nous devons tous travailler ensemble pour résoudre ce problème. »

