PHILIPPINES, August 20 - Press Release

August 20, 2024 Manifestation of Sen. Joel Villanueva - Sec. Hans Cacdac, DMW Secretary It is my great honor and privilege to support and co-sponsor the appointment of Secretary Hans Leo Javier Cacdac as Secretary of the Department of Migrant Workers. Humigit kumulang dalawang dekada na po nating nakasama sa serbisyo publiko si Secretary Hans Cacdac. At sa loob ng panahong ito, hindi po tayo ni minsan binigo ni Sec. Hans sa kanyang agarang pag-aksyon sa mga pangangailangan ng ating mga OFWs. Noong panahon ng pandemya at maraming naapektuhan na mga OFWs sa iba't ibang parte ng mundo, naging katuwang natin si Sec. Hans upang masiguradong mayroong sapat na tulong para sa kanila at agarang mapauwi ang humigit-kumulang na isang milyong distressed OFWs na nawalan ng kabuhayan dahil sa pandemya. Noong ini-sponsor natin ang panukalang magtatag ng Department of Migrant of Workers, araw-araw po nating nakasama si Sec. Hans dito sa plenaryo ng Senado upang masiguro na magkakaroon ng sariling bahay ang ating mga bagong bayani. Naniniwala po tayo na si Sec. Hans ang pinaka-nararapat sa posisyong ito, bilang isang anak ng mga OFWs. Ang kanyang ama ay isang World War II veteran na nagtrabaho bilang sound engineer. Ang kanya namang ina ay isang pampublikong guro na nagtrabaho sa Estados Unidos bilang isang caregiver at daycare worker. Ang kanyang nag-iisang kapatid ay OFW din na nagta-trabaho abroad. Hindi rin po matatawaran ang karanasan ni Sec. Hans sa larangan ng serbisyo publiko para sa ating mga manggagawang Pilipino, lalo na sa ating mga OFWs. He started his government service in 2001 as director of DOLE's Bureau of Labor Relations. He then went on to become the Administrator of the National Conciliation and Mediation Board. He eventually rose from the ranks and became the Deputy Administrator of POEA before being appointed as OWWA Administrator. Mula noon hanggang ngayon, katuwang po natin si Sec. Hans sa pagbibigay-tulong sa ating mga OFWs na nasa loob at labas ng bansa. Kaya po't naniniwala tayo na ang pagtatalaga kay Sec. Hans Cacdac bilang Kalihim ng Department of Migrant Workers ay isang well-deserved appointment. Congratulations Secretary Hans! Thank you, Mr. Chairperson and may God bless us all!