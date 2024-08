Communiqué de presse



Tony Tipton nommé au poste de directeur des opérations États-Unis de Crossject en vue de la commercialisation de ZEPIZURE®, traitement d'urgence dans la prise en charge des crises d’épilepsie



Ce cadre expérimenté prendra en charge la phase de préparation pour la commercialisation du ZEPIZURE® aux États-Unis

Il renforcera les activités pré-commerciales et limitera les risques en amont du dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché du traitement de prise en charge des crises d'épilepsie ZEPIZURE® aux États-Unis

Dijon, France, le 19 août 2024 17:30 CET — Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, administrables grâce à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce la nomination de Tony Tipton, cadre chevronné dans le domaine de la santé, au poste de directeur des opérations pour les États-Unis.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs clés de l'industrie pharmaceutique commerciale, il apporte son expertise en matière de gouvernance et de développement d'entreprise, d'accès au marché, de direction de service commercial, de marketing et d’opérations commerciales. Il rejoint Crossject après avoir occupé le poste de directeur des opérations et des affaires commerciales chez Xequel Bio, où il était en charge de la stratégie de commercialisation et des activités pré-commerciales pour les actifs financés par la BARDA et les Instituts américains de la santé (NIH) ainsi que les actifs commerciaux acquis. La nomination de M. Tipton renforcera les activités pré-commerciales de Crossject aux États-Unis pendant la préparation de demande d'autorisation de mise sur le marché de ZEPIZURE®.

Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction commerciale au sein de grandes sociétés pharmaceutiques internationales spécialisées, notamment directeur commercial États-Unis par intérim et vice-président accès au marché et canaux commerciaux chez Santen Pharmaceuticals suite à l’acquisition de Eyevance Pharmaceuticals. À ce poste, M. Tipton a assumé des fonctions commerciales pour la région États-Unis et généré un chiffre d'affaires brut de plus de 70 millions de dollars pour l'activité commerciale aux États-Unis. Il a également été directeur de comptes pour Sunovion Pharmaceuticals, où il était notamment responsable des systèmes de santé intégrés et où il a lancé un nouveau médicament dédié à la prise en charge de l'épilepsie, Aptiom. Chez Galderma Laboratories, il a occupé plusieurs postes au service commercial et au service marketing.

« Tony fait bénéficier Crossject de son parcours d'excellence solide et de sa riche expérience couvrant tous les aspects des activités précommerciales, de la vente et du marketing au sein de l'industrie pharmaceutique spécialisée et, plus particulièrement, dans le domaine des médicaments d'urgence comparables à ZEPIZURE®. Son leadership, ses connaissances et son expérience représentent tout ce dont nous avons besoin pour réduire les risques et nous donner toutes les informations pour mener à bien la commercialisation de ZEPIZURE® sur le marché clé des États-Unis. Nous sommes impatients de découvrir les contributions dynamiques qu'il apportera à notre équipe », a déclaré Patrick Alexandre, directeur général de Crossject.

« Les postes de direction que j’ai occupés dans le cadre de la préparation d’entreprises à la commercialisation de leurs produits m'ont permis d'acquérir une expérience utile ainsi que des réseaux et des connaissances stratégiques précieux que je mettrai à profit chez Crossject. Rejoindre Crossject en cette période charnière est une responsabilité que je suis prêt à assumer. Je mettrai mon énergie et mon enthousiasme au service de l’entrée sur le marché de médicaments d’urgence innovants qui sauvent des vies, à l’image de ZEPIZURE®. La plateforme technologique ZENEO® et le portefeuille prometteur de Crossject offrent de multiples opportunités d'expansion rapide. J’ai hâte de pouvoir mettre à profit mon expérience dans les stratégies commerciales et de collaborer avec la talentueuse équipe de Crossject pour réaliser la mise sur le marché du premier traitement d’urgence de la société », a commenté Tony Tipton, directeur des opérations de Crossject États-Unis.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com ) est une société pharmaceutique spécialisée émergente qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, en s’appuyant sur sa plateforme dédiée à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). La plateforme polyvalente ZENEO® de la Société est conçue pour permettre aux patients ou aux soignants non formés d'administrer facilement et instantanément une large gamme de médicaments d'urgence par injection intramusculaire sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d'autres produits, dédiés notamment au traitement des chocs allergiques et des insuffisances surrénales, ainsi qu’à des thérapies et d'autres indications de médecine d'urgence.

* Enregistré sous le numéro 75A50122C00031, ce contrat a été signé avec la BARDA, qui relève du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention (ASPR), au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

