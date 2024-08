D-BOX renouvelle les droits de licence de la FIA et continue d’améliorer l’expérience de simulation de sport automobile

La technologie haptique de D-BOX change l’expérience Esports

MONTRÉAL, 19 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial en expériences haptiques et immersives, a le plaisir d’annoncer le renouvellement de ses droits de licence pour 3 ans, avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Ce partenariat renouvelé positionne D-BOX, comme le seul système haptique sous licence officiellement approuvé par la FIA proposé sur le marché aujourd'hui. Ce contrat réaffirme l’engagement de D-BOX à fournir une technologie haptique immersive de haute qualité aux pilotes de simulation, aux équipes de course professionnelles, aux centres d’entraînement, aux centres de simulation de course et aux amateurs de sport automobile du monde entier.



Cet accord permettra de proposer une gamme de produits officiels sous licence de la FIA développés par D-BOX, aux clubs de la FIA et à tous ses partenaires de vente au détail dans le monde. Selon les termes de l'accord, D-BOX fournira ses produits pour aider la FIA à mener la croissance et le développement de l'Esports et, ce faisant, à étendre l'attrait du sport à de nouveaux publics, dans le but de doubler la participation mondiale du sport automobile.

Eric Stranne, chef de projet Esports de la FIA, s'est réjoui du soutien de D-BOX à une époque de croissance et d'énormes ambitions pour l'Esports dans le monde entier. « Nous sommes ravis qu'une marque mondiale comme D-BOX ait partagé son soutien alors que nous continuons à développer et à faire croître ce secteur », a-t-il déclaré. « Nous voulons étendre l'empreinte mondiale de l'Esports, attirer plus de jeunes et un public plus large vers ce sport en le rendant plus accessible et véritablement immersif. D-BOX jouera un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs en nous aidant, ainsi que ses clients, à inspirer toute l’industrie du jeu vidéo pour atteindre et inspirer des millions de nouveaux fans potentiels. Nous nous réjouissons à l’idée d’une solide collaboration. »

« D-BOX est honorée de renouveler son accord de licence avec la FIA, une autorité mondialement reconnue dans le domaine du sport automobile », a déclaré Sébastien Mailhot, chef de la direction de Technologies D-BOX. « Cette licence officielle exclusive pour les systèmes haptiques réaffirme notre engagement à fournir des solutions de simulation de mouvement de pointe qui améliorent l’entraînement et la performance, tout en favorisant la sécurité et l’innovation dans le sport automobile. »

D-BOX Technologies Inc. est un pionnier dans le domaine de la technologie haptique immersive, offrant un système unique en matière de simulation de course automobile. Le renouvellement de ses droits de licence avec la FIA renforce la position de D-BOX en tant que pionnier et leader mondial de l'haptique.

À PROPOS DE LA FIA

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) est l’organisme régissant le sport automobile mondial et la fédération des principales organisations de mobilité et de sport automobile dans le monde. Fondée en 1904, avec des sièges sociaux à Paris et à Genève, la FIA est une organisation sans but lucratif. Elle rassemble 243 organisations membres de 146 pays sur les cinq continents. Ses clubs membres représentent plus de 80 millions d’usagers de la route et leur famille. La FIA fait la promotion d’une mobilité sécuritaire, durable et accessible pour tous les usagers de la route dans le monde entier.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

