ECO Canada publie un nouveau rapport soulignant les tendances et les défis clés dans le secteur de l'efficacité énergétique. [Communiqué de presse]

CALGARY, Alberta, 19 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, une organisation de premier plan vouée à l'avancement des carrières en environnement, a dévoilé le Rapport sur l'emploi dans le secteur de l'efficacité énergétique au Canada en 2024, financé par Ressources naturelles Canada (RNCan). Cette étude complète fournit une analyse approfondie de la croissance, des tendances et des défis au sein du secteur de l'efficacité énergétique au Canada, alors que le pays s'efforce d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

« L'efficacité énergétique est un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique : elle permet de réduire considérablement les émissions, tout en diminuant les coûts énergétiques pour les Canadiens. Les recherches d'ECO Canada montrent que le secteur de l'efficacité énergétique est en pleine croissance et qu'il offre d'excellentes possibilités d'emploi partout, de la fabrication à la recherche, en passant par la construction et la passation de marchés. Je me réjouis de voir encore plus de croissance et de création d'emplois dans ce secteur, car la Stratégie des bâtiments durables du Canada, récemment annoncée par le gouvernement fédéral, contribue à maintenir ce progrès. » -- Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Le rapport sur l'emploi dans le secteur de l'efficacité énergétique en 2024, réalisé par BW Research Partnership pour le compte de Ressources naturelles Canada (RNCan), examine en détail l'impact des efforts en matière d'efficacité énergétique sur diverses industries et sur la main-d'œuvre canadienne. Ce rapport est le résultat d'une enquête sur la main-d'œuvre dans le domaine de l'efficacité énergétique menée au cours de l'hiver 2023-2024 avec la participation de 2694 établissements commerciaux et à l'échelle nationale.

Principales conclusions du rapport

1. Une main-d'œuvre et des revenus importants : En 2023, six grandes industries ont employé environ 466 000 travailleurs dans le domaine de l'efficacité énergétique, pour un revenu estimé à 22 milliards de dollars.

2. Expansion du secteur : Depuis 2018, la main-d'œuvre du secteur a augmenté de 6,9 %, tandis que le nombre d'établissements a augmenté de 8,7 % et que les revenus ont doublé, passant de 82,6 milliards de dollars à 126,3 milliards de dollars.

3. Répartition de la main-d'œuvre : L'industrie de la construction emploie 65 % de la main-d'œuvre dans le domaine de l'efficacité énergétique. 27 % des travailleurs se concentrent sur les technologies d'éclairage durables.

4. Diversité et lacunes en matière d'éducation : Seulement 18 % des travailleurs sont des femmes et 3 % sont autochtones. 34 % de la main-d'œuvre a fait des études postsecondaires, alors que la moyenne nationale est de 70 %.

5. Défis en matière d'embauche : Les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement en raison d'une forte demande et d'un bassin de candidats limité.

« Cette étude met en évidence l'importance accrue des travailleurs dans le secteur de l'efficacité énergétique au Canada. Lorsque nous améliorons l'efficacité énergétique, en rénovant des bâtiments, en adoptant des appareils à faible consommation énergétique ou en optimisant les procédés industriels, nous réduisons simultanément nos factures d'énergie et notre empreinte carbone. Ceci est rendu possible grâce à notre main d’œuvre experte dans l'efficacité énergétique, à leur expertise technique et à leurs solutions innovantes. » Genevieve Peters, directrice de recherche, ECO Canada.

Le rapport 2024 sur l'emploi dans le secteur de l'efficacité énergétique souligne l'engagement continu d'ECO Canada à soutenir les professionnels de l'environnement et à promouvoir l'avenir de la main-d'œuvre environnementale. Depuis plus de 20 ans, ECO Canada est à l'avant-garde de la recherche sur les tendances et les opportunités du marché de l'emploi dans le secteur de l'environnement, servant de ressource vitale pour les décideurs politiques, les leaders de l'industrie et les travailleurs de l'environnement.

Pour plus d'informations, pour lire le rapport complet ou pour accéder à des ressources supplémentaires : https://eco.ca/new-reports/2024-energy-efficiency-employment-in-canada-report/

Nous remercions Ressources naturelles Canada d'avoir rendu ce projet possible.

Ce projet a été financé en partie par le programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle du gouvernement du Canada, le programme de stages horizons sciences pour les jeunes du gouvernement du Canada et le programme stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada.

