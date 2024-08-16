Winvest集团子公司IQI Media宣布已同意收购小熊维尼动画前传剧本的所有权

内华达州里诺, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winvest集团有限公司（OTC: WNLV）("Winvest")，一家拥有多样化媒体和娱乐投资组合的投资控股公司，欣然宣布其子公司IQI Media已与Baboon Animation达成原则性协议，收购由John Reynolds、Joe Vitale、Jeff Hylton和Mike de Seve编写的动画电影剧本《Beyond Pooh Corner》的所有权。该故事基于英国作家A.A.米尔恩的著名小熊维尼系列书籍，讲述了年轻而活泼的小熊维尼与他的朋友们，包括小猪、猫头鹰、驴子伊尔、袋鼠妈妈、袋鼠小弟等在百亩森林中的新冒险。







©Beyond Pooh Corner Development, LLC

“IQI Media将继续在影片的开发过程中取得令人兴奋的进展，” IQI Media创始人、总部位于洛杉矶的全方位内容开发、技术和制作公司以及该影片的执行制片人Khiow Hui Lim表示，“我们预计将在2027年初实现《Beyond Pooh Corner》的全球上映。我们的独特发行计划由一支包括软件开发人员、社交增长分析师、电商策略师和内容管理专家的团队组成，他们将与电影买家和国际发行商合作，在全球范围内推动影片的病毒式传播。这个‘社交推广与广告（P&A）’团队还在为AI应用和工具的授权计划进行工作，旨在为电影周边商品提供支持。”

仅限认可投资者，现已开放Beyond Pooh Corner Development, LLC的有限责任公司权益（单位）。 最低购买额为1单位，价格为250,000美元，提供包括特别感谢（3单位）、执行制片人（5-10单位）和授权（5单位）在内的多个信用包。有关更多详细信息，包括条款、预测和风险，感兴趣的各方可索取私人配售备忘录（PPM）。

关于Winvest集团有限公司：

Winvest集团有限公司是一家专注于媒体和娱乐、制作和电影制作以及所有项目在国内和国际流媒体平台和媒体渠道上营销和发行的投资控股公司。Winvest将开发和管理多种多语言电影和电视项目。欲了解更多关于Winvest及其投资机会的信息，请游览 http://www.winvestgroup.co 。

投资者联系：

Khiow Hui Lim

Founder of IQI Media & Chief Strategy Officer of Winvest

1055 E. Colorado Blvd, Suite 500, Pasadena, CA 91106

Email: khiowhui@iqimedia.com

Phone: 626-240-4600

https://iqimedia.com/

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