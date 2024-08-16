Matmerize, Inc. 推出基于语言模型的聚合物专家“ASKPOLY”

亚特兰大, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能聚合物设计领域的领先企业 Matmerize, Inc 欣喜地宣布，即将在其旗舰聚合物性能预测和生成设计软件 PolymRize™ 中集成先进的语言模型功能 ASKPOLY 。



用先进的语言模型掀起聚合物科学革命

ASKPOLY 融合大型语言模型 (LLM)、预训练、微调等最新技术，并利用了聚合物语料库中蕴含的海量知识。 ASKPOLY 能够使用自然语言进行查询，以预测性能、生成新的聚合物化学成分并优化复合材料或配方成分。 它旨在补充及增强 PolymRize™ 的预测能力。

ASKPOLY 已根据 Matmerize 知识库和海量聚合物语料库进行预训练，可对纯聚合物和复合材料进行准确的性能预测。 用户可以使用专有数据和文本对 ASKPOLY 进行微调，从而实现高度准确的定制化预测和设计。 所有用户数据均保密、安全，且绝不共享。

增强用户体验和预测准确性

将 ASKPOLY 集成到 PolymRize™ 中，可提供直观的用户体验，同时持续不断地显著提升平台的预测准确性、灵活性和通用性。 ASKPOLY 使用户能够使用自然语言查询与系统交互，从而更轻松地利用既往知识，避免信息损失。

通过将 ASKPOLY 集成到 PolymRize™ 中，研发化学家和科学家能够借助直观的界面使用先进的人工智能工具，从而简化各种工业应用的聚合物设计和开发流程。

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锐意创新

“Matmerize 致力于通过开拓和推进材料领域的人工智能技术来推动聚合物设计的发展。”Matmerize, Inc. 首席执行官 Rampi Ramprasad 说道，“将 ASKPOLY 集成到 PolymRize™ 中，不仅增强了平台的功能，也充分凸显了我们为客户提供最新工具、助力聚合物研发变革的承诺。”

关于 Matmerize, Inc.

Matmerize, Inc. 成立于 2021 年，是材料科学行业人工智能和机器学习领域的先驱企业。 Matmerize 以彻底变革材料的设计和开发方式为使命，提供创新解决方案，帮助企业优化研发流程。 PolymRize™ 平台将先进技术与深厚的聚合物行业专业知识合而为一，彰显了 Matmerize 追求卓越的承诺。

有关 ASKPOLY 和 PolymRize™ 的更多信息，请访问 www.matmerize.com ，或发送电子邮件至 info@matmerize.com 联系我们。

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