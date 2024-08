Matmerize, Inc., Apresenta "ASKPOLY" – Um Especialista em Polímeros Baseado em Modelo de Linguagem

ATLANTA, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Matmerize, Inc , líder em design de polímeros orientados por IA, tem o prazer de anunciar a próxima integração de um recurso avançado de modelo de linguagem, o ASKPOLY, em seu principal software de previsão de propriedades de polímeros e design generativo PolymRize™ .



Revolução da Ciência dos Polímeros com Modelos Avançados de Linguagem

O ASKPOLY aproveita os mais recentes avanços em grandes modelos de linguagem (LLMs), pré-treinamento, ajuste fino e o vasto corpo de conhecimento incorporado em corpora de polímeros. O ASKPOLY pode ser consultado usando linguagem natural para prever propriedades, gerar novas químicas de polímero e otimizar composições compostas ou de formulação. Ele foi projetado para complementar e aprimorar os recursos preditivos do PolymRize™.

Pré-treinado na base de conhecimento Matmerize e em um extenso corpus de polímeros, o ASKPOLY faz previsões precisas de propriedades para polímeros e compósitos puros. Os usuários podem ajustar o ASKPOLY com dados e textos proprietários para obter previsões e designs altamente precisos e personalizados. Todos os dados do usuário são mantidos confidenciais, seguros e nunca são compartilhados.

Melhoria da Experiência do Usuário e da Precisão Preditiva

A introdução do ASKPOLY no PolymRize™ oferece uma experiência de usuário intuitiva, ao mesmo tempo em que aumenta significativamente a precisão preditiva, a flexibilidade e a generalização da plataforma, de forma progressiva e contínua. O ASKPOLY viabiliza que os usuários interajam com o sistema usando consultas de linguagem natural, facilitando o uso do conhecimento passado sem perda.

A integração do ASKPOLY no PolymRize™ viabiliza que os químicos e cientistas de P&D ferramentas avançadas de IA por meio de uma interface intuitiva, simplificando o processo de design e desenvolvimento de polímeros para uma variedade de aplicações industriais.

Um Compromisso com a Inovação

"A Matmerize se dedica a expandir os limites do design de polímeros por meio do pioneirismo e do avanço da IA para materiais", disse Rampi Ramprasad, CEO da Matmerize, Inc. "A integração do ASKPOLY no PolymRize™ não apenas aprimora os recursos da plataforma, mas também reforça nosso compromisso de fornecer aos clientes as ferramentas mais recentes para transformar a pesquisa e o desenvolvimento de polímeros."

Sobre a Matmerize, Inc.

Fundada em 2021, a Matmerize, Inc. está na vanguarda da IA e do aprendizado de máquina no setor de ciência dos materiais. Com a missão de revolucionar a forma como os materiais são concebidos e desenvolvidos, a Matmerize oferece soluções inovadoras que permitem às empresas otimizar os seus processos de P&D. A plataforma PolymRize™ é um testemunho do compromisso da Matmerize com a excelência, combinando tecnologia de ponta com profundo conhecimento da indústria de polímeros.

Para mais informações sobre o ASKPOLY e a PolymRize™, visite www.matmerize.com ou contate-nos em info@matmerize.com .

