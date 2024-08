Le nouveau directeur général de la FCF Sean Southey dirigera les efforts critiques de l’organisme pour rapprocher les Canadiens et Canadiennes de la nature

OTTAWA, Ontario, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est ravie d’annoncer l’embauche de Sean Southey comme nouveau directeur général de l’organisme. Fort d'une solide expérience en matière de leadership dans le domaine de la conservation, M. Southey mènera la mission de l'organisme qui consiste à rapprocher les Canadiens et Canadiennes de la nature et à rétablir les habitats menacés. Sa vaste expérience dans les secteurs du développement international, de la communication et de la conservation sera déterminante pour faire avancer les grandes priorités de la FCF, notamment les initiatives d'éducation transformatrice. Il assumera officiellement son nouveau rôle le 16 septembre 2024.



« Durant cette période critique pour la faune du Canada, la vaste expérience de Sean Southey et son profond engagement envers la conservation joueront un rôle essentiel dans la promotion d'une éthique de la conservation, facteur déterminant pour le soutien des espèces clés et de leurs habitats », a déclaré Brad Leyte, président du conseil d'administration de la FCF.

Au cours de ses 30 années de carrière, M. Southey a occupé divers postes, dont cinq ans au service d'un ministère provincial de l'environnement et douze ans au sein d'une équipe des Nations Unies chargée de la protection de l'environnement. Il a également démontré un engagement continu auprès d'organisations non gouvernementales. Il a notamment été président de PCI Media pendant dix ans, une ONG de protection de l'environnement située à New York. Il a remporté plus de 100 prix pour son travail exceptionnel de diffusion d’information sur la faune et la conservation de la planète pour divers publics.

La nomination de M. Southey au poste de directeur général de la FCF fait suite au départ à la retraite de Rick Bates, qui a passé 16 ans au sein de l'organisme de bienfaisance, laissant derrière lui un important patrimoine de croissance et de réalisations. M. Bates a félicité son successeur et a souligné l'engagement antérieur de M. Southey auprès de la FCF en tant que membre bénévole du conseil consultatif pour le Corps de conservation canadien, un programme pour les jeunes. Ayant également travaillé aux côtés de M. Southey au sein du Conseil de l'Union internationale pour la conservation de la nature au cours des huit dernières années, M. Bates a confiance dans cette transition et se dit enthousiaste pour l'avenir de la FCF. M. Southey continuera de présider la Commission de l'éducation et de la communication (CEC) de l'Union internationale pour la conservation de la nature au cours de l'année à venir, jusqu'à la fin de son mandat.

Pour ce qui est de l'avenir, la FCF a défini ses principales priorités pour les cinq prochaines années qui comprennent la promotion de solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, tout en fournissant à la population canadienne les formations et ressources nécessaires pour l’inspirer à poser des gestes pour la conservation de la nature.

« Je suis honoré et enthousiaste à l'idée de me joindre à la FCF. Le travail que nous accomplissons est tellement important pour les humains, la faune et les habitats de ce magnifique pays. Nous avons beaucoup à faire, mais je suis persuadé que cette équipe et cet extraordinaire organisme continueront à jouer leur rôle en contribuant à l'instauration d'une véritable culture de la conservation partout au Canada », affirme M. Southey, qui va rejoindre l'équipe de la FCF au siège social à Kanata (Ontario).

La FCF remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le poste de directeur général.

Pour de plus amples renseignements sur la Fédération canadienne de la faune et ses initiatives, veuillez consulter le site FederationCanadienneDeLaFaune.ca .

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à la conservation de la faune et des habitats du Canada afin que tous puissent en tirer des ressources ou y trouver de l’agrément. Par la diffusion de connaissances sur l’incidence des activités humaines sur la faune et l’environnement, l’exécution d’activités de conservation et de rétablissement des espèces et des habitats, la création et l’offre de programmes didactiques, la recommandation de changements aux politiques et programmes gouvernementaux et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens et Canadiennes vivront en harmonie avec la nature. Pour en savoir plus, visitez FederationCanadienneDeLaFaune.ca .

Personne-ressource :

media@cwf-fcf.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f20b7ee1-bc69-4430-80b2-b26d836c9ea7