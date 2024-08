Stevie® Awards, 제 21회 연례 국제 비즈니스 어워드의 전 세계 수상자 발표

총 62개 국가 및 주요 지역을 대표하는 3,600개 이상 후보들 대상으로 300명 이상의 심사위원이 참여해 수상자 선정

페어팩스, 버지니아, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계의 뛰어난 성과를 거둔 조직과 임원들이 제21회 연례 국제 비즈니스 어워드 (IBA)시상식에서 스티비 어워드 금상, 은상, 동상 수상을 수여 받았다. 본 시상식은 세계 유일의 포괄적인 비즈니스 시상 프로그램으로 평가받고 있다. IBA 프로그램은 소위 "직장 올림픽"으로 불리고 있다.



수상자들은 총 62개 국가 및 주요 권역의 조직들이 제출한 3,600개 이상의 후보군 중에서 선정 과정을 거쳤다.

2024년 스티비 어워드의 부문별 금상, 은상, 동상 수상자 전체 목록은 www.StevieAwards.com/IBA에서 확인이 가능하다.

이번 행사를 위해 전 세계 300명 이상의 경영진이 11명의 심사위원 자격으로 참여해 스티비 어워즈 수상자들을 결정했다.

스티비 어워드 금상, 은상, 동상에 걸쳐 최다 수상을 거둔 수상자는 필리핀 메트로 마닐라 (Metro Manila)의 Ayala Land로 모두 합쳐 25개의 스티비 어워드를 거머쥐게 되었다.

스티비 어워드를 여러 차례 수상한 다른 수상자 명단은 다음과 같다 (괄호안은 총 수상횟수): 터키 (튀르키예) 이스탄불의 Halkbank (18), 글로벌 부문 Tata Consultancy (14), 베트남 하노이의 Viettel (13), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 Akbank (13), 글로벌 부문 DP DHL (13), UAE 아부다비의 Miral (13), 글로벌 부문 IBM (11), 대만 타이베이의 Cathay United (10), 미국 뉴저지주 어퍼 새들리버 (Upper Saddle River)의 Data Dynamics (9), 필리핀 마카티 시티의 PLDT and Smart (9), UAE 아부다비의 Abu Dhabi Customs (8),대만 타이베이의 Cathay Financial Holding Co. Ltd. (8), 중국 선전의 China Resources Land Limited (8), 헝가리 부다페스트의 Lounge Group(8), 필리핀 메트로 마닐라의 Manila Electric Company (8), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 Atos Customer Services (7), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 BELBİM AŞ (7), 미국 플로리다주 플랜테이션시의 Everise (7), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 pladis (7), 미국 캘리포니아주 노스헐리우드의 Russell Harris Event Group (7), 스위스 바젤의 Sandoz AG (7), 인도 뭄바이의 WNS (7), 글로벌 부문 Wolters Kluwer (7), 중국 홍콩의 A.S. WATSON (6), 터키 (튀르키예) 아다나의 Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (6), 미국 텍사스주 어빙의 Ceyhinz Link International Inc. (6), 중국 상하이의 HKRI Taikoo Hui (6), 스페인 마드리드의 LLYC (6), 아르헨티나 부에노스아이레스의 Pan American Energy (6), 캐나다 브리티시콜롬비아의 TELUS (6), 태국 방콕의 Thai Life Insurance Plc.(6), 멕시코 멕시코시티의 ZIMAT (6), 미국 플로리다주 마이애미의 Mastercard (6), 미국 캘리포니아주 산호세의 Cisco Systems Inc (5), 필리핀 타귁시의 DDB Group Philippines (5), 필리핀 타귁의 보니파시오 글로벌 시티의 Dito Telecommunity (5), 인도 노이다와 미국 캘리포니아주 산타클라라에 소재한 HCL Software (5), 사우디아라비아 리야드시의 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (5), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 KoçZer (5), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş. (5), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 SOCAR Türkiye (5), 베트남 하노이의 FPT (5), 캐나다 온타리오주의 Sleepm Global Inc. (5), 미국 캘리포니아주 더블린의 TriNet, (5), 터키 (튀르키예) 이스탄불의 Yapi Kredi Bank (5) 등이 이 영예를 안게 되었다.

전 세계 모든 조직들이 IBA 프로그램에 참가할 수 있으며 경영, 마케팅, 홍보, 고객 서비스, 인적 자원, 신제품 및 서비스, 기술, 웹사이트, 앱, 이벤트 등 다양한 부문에서 거둔 성과에 대해 복수의 후보들을 제출할 수 있다.

이번 수상자는 2024년 10월 11일 터키 이스탄불의 인터컨티넨탈 호텔에서 열리는 갈라 이벤트에서 기념행사를 가질 예정이다. 행사 티켓은 현재 판매 중에 있다.

2025년 IBA의 후보자 접수는 2월부터 시작된다.

Stevie® Awards 소개

스티비어워즈(Stevie Awards)는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 영업·고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 9가지 프로그램으로 구성된다. 스티비어워즈에는 매년 70여개국에서 1만2000명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워즈에 대한 자세한 내용은 http://www.StevieAwards.com에서 확인하세요.

마케팅 부문 연락처 정보

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단링크를 통해 이용이 가능합니다:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/016f5ff3-87b5-4312-9987-bd46ed12920e