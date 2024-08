Stevie® Awards Mengumumkan Pemenang Penghargaan The 21th Annual International Business Awards® dari Seluruh Dunia

Dipilih dari Lebih dari 3.600 Nominasi, yang Mewakili 62 Negara dan Wilayah, oleh Lebih dari 300 Juri

FAIRFAX, Virginia, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards kembali menganugerahkan penghargaan Gold, Silver, dan Bronze kepada organisasi dan eksekutif berprestasi di seluruh dunia dalam The 21th Annual International Business Awards®, satu-satunya program penghargaan bisnis internasional yang merangkul pelaku bisnis di seluruh dunia. IBA telah disebut sebagai "Olimpiade untuk tempat kerja."



Pemenang dipilih dari lebih dari 3.600 nominasi yang dikirimkan oleh organisasi di 62 negara dan wilayah.

Daftar lengkap semua pemenang penghargaan Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award 2024 tersedia di www.StevieAwards.com/IBA.

Dari total lebih dari 300 eksekutif di seluruh dunia, terpilihlah 11 juri untuk menentukan pemenang Stevie.

Juara umum Stevie Award tahun ini adalah Ayala Land dari Metro Manila, Filipina dengan total 25 penghargaan Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award.

Pemenang lain yang meraih beberapa penghargaan Stevie Award antara lain meliputi: Halkbank, Istanbul, Turkiye (18), Tata Consultancy, seluruh dunia (14), Viettel, Hanoi, Vietnam (13), Akbank, Istanbul, Turkiye (13), DP DHL, seluruh dunia (13), Miral, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (13), IBM, seluruh dunia (11), Cathay United, Taipei, Taiwan (10), Data Dynamics, Upper Saddle River, NJ, AS (9), PLDT and Smart, Makati City, Filipina (9), Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (8), Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan, (8), China Resources Land Limited, Shenzhen, Tiongkok (8), Lounge Group, Budapest, Hongaria (8), Manila Electric Company, Metro Manila, Filipina, (8), Atos Customer Services, Istanbul, Turkiye (7), BELBİM AŞ, Istanbul, Turkiye (7), Everise, Plantation, FL AS (7), pladis, Istanbul, Turkiye (7), Russell Harris Event Group, North Hollywood, CA AS (7), Sandoz AG, Basel, Swiss (7), WNS, Mumbai, India (7), Wolters Kluwer, seluruh dunia (7), A.S. WATSON, Hong Kong, Tiongkok (6), Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turkiye (6), Ceyhinz Link International Inc., Irving, TX AS (6), HKRI Taikoo Hui, Shanghai, Tiongkok (6), LLYC, Madrid, Spanyol (6), Pan American Energy, Buenos Aires, Argentina (6), TELUS, Vancouver, BC Kanada, (6), Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Thailand (6), ZIMAT, Mexico City, Meksiko (6), Mastercard, Miami, FL AS (6), Cisco Systems Inc, San Jose, CA AS (5), DDB Group Philippines, Taguig City, Filipina (5), Dito Telecommunity, BGC Taguig, Filipina (5), HCL Software, Noida, India and Santa Clara, CA AS (5), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riyadh, Arab Saudi (5), KoçZer, Istanbul, Turkiye (5), KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş., Istanbul, Turkiye (5), SOCAR Turkiye, Istanbul, Turkiye (5), FPT, Hanoi, Vietnam (5), Sleepm Global Inc., ON Kanada (5), TriNet, Dublin, CA AS (5), dan Yapi Kredi Bank, Istanbul, Turkiye, (5).

Semua organisasi di seluruh dunia memenuhi syarat untuk berkompetisi di IBA dan dapat mengirimkan berapa pun nominasi dalam rentang kategori luas untuk pencapaian dalam bidang manajemen, pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, produk dan layanan baru, teknologi, situs web, aplikasi, acara, dan masih banyak lagi.

Perayaan bagi pemenang akan diselenggarakan selama acara gala di Istanbul, Turkiye, di InterContinental Hotel pada 11 Oktober 2024. Penjualan tiket sudah dibuka.

Nominasi untuk IBA edisi 2025 akan diterima mulai bulan Februari.

Tentang Stevie® Awards

Stevie Awards dianugerahkan dalam sembilan program: Stevie Awards untuk Asia Pasifik, Stevie Awards untuk Jerman, Stevie Awards untuk Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan, Stevie Awards untuk Para Perempuan dalam Bisnis, Stevie Awards untuk Keunggulan Teknologi, dan Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 peserta setiap tahun dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com.

