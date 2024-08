Kiteworks reçoit un investissement de $456M d’Insight Partners et de Sixth Street Growth

Nous sommes impatients d’accélérer notre développement et de continuer à innover pour nos clients grâce au soutien d’Insight Partners et de Sixth Street Growth.” — Jonathan Yaron, Kiteworks CEO

SAN MATEO, CA, USA, August 14, 2024 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, leader des communications de contenu sécurisées, vient d’annoncer un investissement de 456 millions de dollars en capital croissance de la part d’Insight Partners et de Sixth Street Growth, deux investisseurs mondiaux spécialisés en logiciels. Cet événement, qui constitue une stratégie de sortie partielle, renforce la position de Kiteworks sur le marché des transferts de données sécurisés. Seule plateforme sécurisée du marché autorisée par FedRAMP, Kiteworks centralise le partage de fichiers, le transfert de fichiers MFT et les échanges de données par e-mail pour répondre à la plupart des exigences réglementaires internationales.Jonathan Yaron, PDG de Kiteworks, a déclaré : « Cette acquisition minoritaire confirme la capacité de Kiteworks à proposer des solutions innovantes pour suivre et contrôler les données sensibles pendant les transferts et leur utilisation, tâche de plus en plus ardue. Les dernières avancées technologiques (comme la gestion des droits numériques nouvelle génération) et l’importance croissante des réglementations en matière de suivi et de contrôle de la couche de données sont propices à la concrétisation de notre vision. Nous sommes impatients d’accélérer notre développement et de continuer à innover pour nos clients grâce au soutien d’Insight Partners et de Sixth Street Growth ».Ce nouvel investissement intervient à un moment où les risques de cybersécurité n’ont jamais été aussi élevés, accentués par la complexité des réseaux tiers et des contraintes réglementaires. Les cybercriminels sont de plus en plus nombreux à cibler les contenus sensibles et les supply chains, qui leur ouvrent des perspectives inédites. Par ailleurs, les réglementations telles que la CMMC, NIS 2 et l’HIPAA imposent des mesures fortes de protection des données.Les résultats de Kiteworks sont exceptionnels, l’entreprise affichant une croissance organique conforme à la « règle des 50 » et une stratégie efficace en matière de fusions et acquisitions. Ces performances ont permis à Kiteworks et de devenir l’une des entreprises de technologie les plus prospères du secteur.Kiteworks répond aux grandes problématiques de cybersécurité auxquelles sont confrontées les entreprises du monde entier. Le Kiteworks PCN unifie les principaux canaux de communication de contenu (partage de fichiers, transfert de fichiers, transfert MFT, messagerie électronique, API et formulaires Web) au sein d’une seule et même plateforme sécurisée. L’investissement d’Insight Partners et de Sixth Street Growth ne conforte pas seulement la vision de l’entreprise. C’est aussi le signe que les communications de contenu sécurisées sont devenues un enjeu majeur du monde numérique.Eoin Duane, Managing Director chez Insight Partners, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par la croissance spectaculaire de Kiteworks et son approche innovante pour garantir la sécurité des échanges de données. Dans l’environnement numérique complexe d’aujourd’hui, Kiteworks répond à un besoin essentiel et apparaît comme un des leaders en solutions de gestion des risques. Nous sommes heureux de nous associer à cette équipe, qui écrit l’avenir de la cybersécurité. »Alex Katz, Managing Director chez Sixth Street Growth, a ajouté : « Jonathan et l’équipe de Kiteworks sont des innovateurs chevronnés. Ils ont conçu une plateforme spécifique pour répondre aux besoins des organisations les plus sensibles en matière de sécurité et de conformité. Nous sommes ravis de contribuer à la suite de cette réussite et d’aider Kiteworks à exploiter les futures opportunités de marché. »Eoin Duane et Peter Sobiloff d’Insight Partners et Alex Katz de Sixth Street rejoindront le conseil d’administration de Kiteworks.Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Kiteworks. Kiteworks a bénéficié des conseils juridiques de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.Sixth Street Growth a été conseillé par Paul Hastings LLP pour cet investissement. Insight Partners a fait appel à Willkie Farr & Gallagher pour ses conseils juridiques.À propos de KiteworksKiteworks s’est donné une mission : aider les organisations à gérer efficacement les risques liés à l’envoi, à la réception, au partage et au stockage d’informations confidentielles. La plateforme Kiteworks fournit aux clients un réseau de contenu privé qui assure la gouvernance, la conformité et la protection du contenu. La plateforme unifie, suit, contrôle et sécurise les partages de contenu sensible, à l’intérieur de l’organisation, mais aussi avec l’extérieur. Ce faisant, elle améliore considérablement la gestion des risques et assure la conformité réglementaire de toutes les communications d’informations sensibles. Basé dans la Silicon Valley, Kiteworks protège plus de 100 millions de personnes à travers plus de 3 650 entreprises et agences gouvernementales dans le monde.À propos de Insight PartnersInsight Partners est un investisseur mondial spécialisé dans les logiciels, qui s’associe à des startups et des scaleup à forte croissance dans les domaines de la technologie, des logiciels et du Web, et qui apportent des évolutions décisives dans leur secteur. Au 31 décembre 2023, la société disposait de plus de 80 milliards de dollars d’actifs réglementaires. Insight Partners a investi dans plus de 800 entreprises dans le monde entier et a vu plus de 55 entreprises de son portefeuille entrer en bourse. Le siège est à New York et Insight a des bureaux à Londres, Tel-Aviv et dans la Bay Area. La mission d’Insight est de trouver, financer et accompagner des dirigeants visionnaires vers le succès, en leur apportant une expertise logicielle pratique et sur mesure, du premier investissement jusqu’à leur entrée en bourse. Pour en savoir plus sur Insight et les investissements déjà réalisés, rendez-vous sur insightpartners.com ou sur X @insightpartners.À propos de Sixth Street GrowthSixth Street Growth investit dans des entreprises de technologies en phase de développement intermédiaire ou avancé. L’équipe de Sixth Street Growth s’associe aux fondateurs et aux équipes opérationnelles pour amener des capitaux propres qui accélèrent la croissance interne et externe. Sixth Street Growth est la plateforme d’investissement spécialisée de Sixth Street, une société d’investissement mondiale qui gère plus de 75 milliards de dollars d’actifs et de capitaux. Depuis sa création, Sixth Street a investi plus de 10 milliards de dollars dans plus de 70 entreprises par le biais de sa franchise Growth. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sixthstreetgrowth.com et sur la page LinkedIn de Sixth Street.